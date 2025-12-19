Kim Jong-un: Ang “teroristang Israel” ay nananatili dahil sa suporta ng Estados Unidos

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinahayag ni Kim Jong-un, pinuno ng Demokratikong Republikang Bayan ng Korea (Hilagang Korea), na ang tinawag niyang “teroristang Israel” ay patuloy na umiiral at nakatatayo dahil sa tuwirang suporta ng Estados Unidos.
Dagdag pa ng lider ng Hilagang Korea na ang kanilang pamahalaan ay hindi kinikilala ang Israel bilang isang lehitimong estado, at hindi rin magtatatag ng anumang ugnayang diplomatiko dito. Ang pahayag na ito ay muling nagpapatibay sa matagal nang posisyon ng Pyongyang laban sa Israel at sa mga patakarang sinusuportahan ng Washington sa Gitnang Silangan.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Puna
Ang pahayag ni Kim Jong-un ay sumasalamin sa mas malawak na ideolohikal at geopolitikal na paghahati sa pandaigdigang sistema. Sa retorika ng Hilagang Korea, ang Israel ay inilalarawan bilang isang entidad na hindi kayang manatili nang walang panlabas na suporta—lalo na mula sa Estados Unidos—na itinuturing naman ng Pyongyang bilang pangunahing puwersa ng dominasyon sa pandaigdigang pulitika.
Mula sa analitikal na pananaw, ang ganitong paninindigan ay hindi lamang simbolikong pahayag ng pakikiisa sa mga kalaban ng Israel, kundi bahagi rin ng estratehikong diskurso ng Hilagang Korea upang tutulan ang impluwensiya ng Estados Unidos sa iba’t ibang rehiyon. Ipinapakita nito kung paanong ang isyu ng Palestina at Israel ay patuloy na nagiging salamin ng mas malalaking tunggalian sa pagitan ng mga kapangyarihang pandaigdig, kung saan ang diplomatikong pagkilala at pagtanggi ay nagiging kasangkapan ng pampulitikang mensahe at ideolohikal na posisyon.
