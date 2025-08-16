Mahigit 200 Patay sa Mapaminsalang Baha sa Hilagang Pakistan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang mga biglaang pagbaha sa hilagang bahagi ng Pakistan ay kumitil ng buhay ng hindi bababa sa 210 katao, at nagdulot ng malawakang pagkasira sa mga lalawigan ng Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan, at Pakistani Kashmir.
Di’ bababa sa 210 katao ang nasawi sa Pakistan dahil sa mga pagbaha at biglaang pagragasa ng tubig sa hilagang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga nasawi ang 5 miyembro ng rescue units na namatay matapos bumagsak ang kanilang helicopter.
Ang matinding pag-ulan ay nagdulot ng mga pagbaha at landslide sa mga lalawigan ng Khyber Pakhtunkhwa sa hilagang-kanluran, Gilgit-Baltistan, at sa bahagi ng Pakistani Kashmir.
Ayon sa opisyal na datos mula sa Provincial Disaster Management Authority ng Khyber Pakhtunkhwa, hindi bababa sa 189 katao ang nasawi sa lalawigan dahil sa pagbaha:
163 lalaki
14 babae
12 bata
Dahil sa patuloy na pagbaha at nagpapatuloy na rescue operations, inaasahang tataas pa ang bilang ng mga biktima.
Nauna nang iniulat ng pamahalaan ng Khyber Pakhtunkhwa na nawalan ng komunikasyon sa isang rescue helicopter na ipinadala sa rehiyon ng Bajaur upang maghatid ng tulong. Makalipas ang ilang oras, kinumpirma ng pamahalaan ng Pakistan na bumagsak ang helicopter at lahat ng 5 sakay nito ay nasawi.
Ayon sa mga opisyal ng Khyber Pakhtunkhwa, dahil sa patuloy na pag-ulan, pagbaha, at rescue operations, hindi pa posible ang eksaktong pagtataya ng pinsala.
Iniulat ng mga media sa Pakistan na hindi bababa sa 10 katao ang nasawi sa Gilgit-Baltistan dahil sa pagbaha. Nasira ang maraming lupang sakahan, ilang bahay, at maraming pangunahing kalsada ang hindi madaanan.
Sa bahagi ng Pakistani Kashmir, iniulat ng mga opisyal ang pagkamatay ng hindi bababa sa 8 katao sa lungsod ng Muzaffarabad. Bukod pa rito, 6 na hanging bridge sa rehiyon ng Neelum Valley ang inanod ng baha.
Mula pa noong huling bahagi ng Hunyo, ang mga monsoon rains ay nagdulot ng malawakang pinsala sa buong Pakistan, lalo na sa Khyber Pakhtunkhwa at mga hilagang rehiyon, na naging sanhi ng pagbaha, landslide, at paglikas ng dose-dosenang pamilya patungo sa mas ligtas na lugar.
