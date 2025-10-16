Araghchi: Malugod naming tinatanggap ang ekonomikong pakikipagtulungan sa pagitan ng mga bansang kasapi ng Kilusan ng Hindi Pagsalig (Non-Aligned Move

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay kay Abbas Araghchi, isang mataas na opisyal sa Ministri ng Ugnayang Panlabas ng Iran, ipinahayag niya ang positibong pananaw ng pamahalaan hinggil sa pagpapalakas ng ugnayan sa mga bansang kasapi ng Kilusan ng Hindi Pagsalig.
“Malugod naming tinatanggap ang pagkakaisa at ekonomikong pakikipagtulungan sa pagitan ng mga bansang kasapi ng Kilusan ng Hindi Pagsalig upang mapalakas ang epektibong diplomasya at ang napapanatiling pag-unlad sa loob ng ating samahan. Ang ganitong pagkakabuklod ay mahalaga para sa lahat ng aming mga katuwang.”
Dagdag pa niya, “Ang bansa ay may mataas na kapasidad para makipagtulungan sa mga kasapi ng kilusan upang, habang hinaharap ang mga hamon, makinabang sa mga oportunidad sa kalakalan at maibahagi ang aming kadalubhasaan sa mga larangang may relatibong kalamangan, gaya ng langis at gas.”
Konteksto ng Pahayag:
Ang Kilusan ng Hindi Pagsalig (Non-Aligned Movement) ay isang pandaigdigang samahan ng mga bansa na hindi pumapanig sa alinmang makapangyarihang bloke sa pandaigdigang politika.
Ang Iran, bilang isa sa mga aktibong kasapi, ay nagsusulong ng mas malalim na kooperasyong pang-ekonomiya upang mapalakas ang kapangyarihan ng mga bansang umuunlad at mapalawak ang kanilang impluwensya sa pandaigdigang arena.
Ang pahayag ni Araghchi ay nagpapahiwatig ng intensyon ng Iran na:
Magtatag ng mas matibay na ugnayan sa mga bansang kasapi ng kilusan
Magbahagi ng teknikal na kaalaman at karanasan sa mga larangang may likas na kalamangan
Gamitin ang mga oportunidad sa kalakalan bilang tugon sa mga pandaigdigang hamon gaya ng mga parusa, krisis sa enerhiya, at pagbabago sa klima.
