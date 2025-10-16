Gaza Pagkatapos ng Tigil-Putukan + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Marami sa mga bahay at mga imprastruktura ng lungsod na ito ay nawasak bunga ng mga pag-atake ng rehimeng Zionista.
Matapos ang deklarasyon ng tigil-putukan, nananatiling malubha ang kalagayan sa Gaza. Ayon sa ulat, malawak ang pinsalang dulot ng mga pambobomba at operasyong militar ng rehimeng Zionista, kung saan:
Maraming mga tahanan ang tuluyang gumuho o nasira nang husto.
Ang mga pangunahing imprastruktura gaya ng kuryente, tubig, ospital, paaralan, at daan ay naapektuhan o hindi na magamit.
Libu-libong mamamayan ang nawalan ng tirahan at nangangailangan ng agarang tulong.
Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng matinding epekto ng digmaan sa mga sibilyan, at nangangailangan ng pandaigdigang pagkilos para sa rehabilitasyon, tulong humanitaryo, at pagpapanumbalik ng normal na pamumuhay sa Gaza.
