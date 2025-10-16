Video ng Pagpupulong nina Yahya al-Sinwar at Ayatollah Khamenei

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Video pagbisita ni Shaheed Yahya al-Sinwar kay Ayatollah Khamenei, ang Pinuno ng Rebolusyon ng Iran. Makikita sa mga ito ang mahahalagang sandali ng pakikipagtagpo ng lider ng Hamas sa pinakamataas na lider ng Iran, na isinagawa bago ang kanyang pagkamartir noong Oktubre 2024.
Ipinapakita sa mga larawan ang mainit na pagtanggap ng Pinuno ng Rebolusyon kay Yahya al-Sinwar, na kilala bilang isang pangunahing lider ng Hamas at tagapagtanggol ng Gaza. Ang mga larawang ito ay kuha mula sa mga opisyal na album ng Khamenei.ir, at iba pang mapagkakatiwalaang media gaya ng Eghtesad News at Hamshahri Online.
Ayon sa ulat, ang pagpupulong ay naganap noong Pebrero 12, 2012 (23 Bahman 1390 sa kalendaryong Iranian), kung saan si Yahya al-Sinwar ay ipinakilala kay Ayatollah Khamenei ng yumaong Heneral Qassem Soleimani at ni Ismail Haniyeh, kapwa mga lider ng kilusang paglaban.
May mga video rin na nagpapakita ng sandaling ito, kabilang ang panayam at dokumentaryo kung saan ipinakilala si al-Sinwar bilang “mujahid qahraman” o bayani ng paglaban.
Konteksto ng Pagbisita:
Si Yahya al-Sinwar ay isang mahalagang lider ng Hamas, na nagsilbing pinuno ng political bureau ng kilusan mula Agosto 2024 hanggang sa kanyang pagkamartir noong Oktubre 16, 2024. Siya rin ang tagapagtatag ng internal security service ng Hamas na tinatawag na “Majd,” na nakatuon sa pagtukoy ng mga espiya at mga elemento ng panloob na banta.
Ang kanyang pagbisita sa Iran ay bahagi ng mas malawak na koordinasyon sa pagitan ng mga kilusang paglaban sa rehiyon, at ipinapakita ang malalim na ugnayan sa pagitan ng Hamas at ng Islamic Republic of Iran.
………….
328
Your Comment