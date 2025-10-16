Puna ni Bernie Sanders, Senador ng Amerika, hinggil sa kalagayan ng kawalang-katarungan sa Estados Unidos

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- “Kung kayo ay ang pamilyang maharlika ng Qatar na may yaman na umaabot sa 335 bilyong dolyar, ibibigay sa inyo ni Trump ang isang base ng Air Force sa Idaho.”
“Kung kayo ay Pangulo ng Argentina, bibigyan kayo ni Trump ng 20 bilyong dolyar na tulong pinansyal.”
“Ngunit kung kayo ay isang ordinaryong Amerikano na ang bayad sa health insurance ay malapit nang magdoble, [wala kayong matatanggap na tulong]. Napakasamang kapalaran…”
Konteksto ng Pahayag:
Ang pahayag na ito ay bahagi ng matinding kritisismo ni Senador Bernie Sanders sa umiiral na sistemang pampulitika at pang-ekonomiya sa Estados Unidos, kung saan kanyang tinutuligsa ang hindi patas na pagtrato sa mga mamamayan kumpara sa mga mayayamang dayuhan o lider ng ibang bansa.
Ginamit niya ang mga halimbawa ng Qatar at Argentina upang ipakita ang umano’y pagkiling ng pamahalaan sa mga mayayaman at makapangyarihan, habang ang karaniwang mamamayan ay nahihirapan sa mga batayang pangangailangan gaya ng pangangalagang pangkalusugan.
Ang tono ng pahayag ay sarkastiko at mapanlikha, na layuning pukawin ang damdamin ng publiko hinggil sa mga isyung panlipunan at pang-ekonomiya.
