Pagbubukas ng Pandaigdigang Kumperensya

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang United Nations Conference tungkol sa solusyon ng dalawang estado sa Palestina ay opisyal nang binuksan sa gitna ng mga panawagan para sa agarang pagtigil ng digmaan sa Gaza.
Jean-Noël Barrot, Foreign Minister ng France, ay tumawag sa kumperensyang ito bilang isang “makasaysayang punto ng pagbabago” tungo sa solusyong pampolitika sa Gitnang Silangan.
Hiniling niya ang agarang tigil-putukan at pagtigil ng karahasan sa Gaza, lalo na sa mga kababaihan at bata na tinatamaan habang tumatanggap ng tulong.
Mga Panawagan para sa Kapayapaan
Prince Faisal bin Farhan ng Saudi Arabia ay nagsabing ang kumperensya ay mahalaga upang maisakatuparan ang solusyon ng dalawang estado at wakasan ang okupasyon ng Palestina.
Pinuri niya ang anunsyo ni Emmanuel Macron na kikilalanin ng France ang bansang Palestina sa darating na UN General Assembly sa Setyembre.
Binigyang-diin niya na ang Arab Peace Initiative ay isang komprehensibong batayan para sa makatarungan at pangmatagalang solusyon.
Pahayag mula sa UN Secretary-General
Antonio Guterres ay nagsabing ang solusyon ng dalawang estado ay ang tanging balangkas na kinikilala sa ilalim ng batas internasyonal.
Binalaan niya na ang solusyong ito ay “mas malayo kaysa dati” at nanawagan ng political will upang maisakatuparan ito.
Kinondena niya ang ilegal na annexation ng West Bank at nanawagan ng agarang pagtigil nito.
Mga Hadlang at Kontrobersiya
Ang kumperensya ay orihinal na nakatakdang ganapin noong Hunyo 17–20 sa New York, ngunit naantala dahil sa pag-atake ng Israel sa Iran.
Ayon sa mga diplomatiko, si Donald Trump ay nagpadala ng mga telegrama upang pigilan ang mga bansa sa pagdalo sa kumperensya.
Sa kasalukuyan, patuloy ang digmaan ng Israel sa Gaza mula pa noong Oktubre 7, 2023, na nagresulta sa mahigit 204,000 patay at sugatan, karamihan ay kababaihan at bata.
