Pahayag ng Iranian Intelligence Ministry
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng Ministry of Intelligence ng Iran na kanilang napigilan ang isang “malawak at masalimuot na sabwatan” laban sa bansa sa gitna ng tinatawag na “12-araw na digmaan” laban sa Israel. Ayon sa ulat:
Hybrid Warfare: Hindi lamang ito isang digmaang militar, kundi isang pinagsamang operasyon na kinabibilangan ng mga elemento ng militar, intelihensiya, seguridad, media, kaalaman, terorismo, at sabotahe.
Pinamunuan ng U.S.: Ang sabwatan ay pinamunuan umano ng Amerika, sa tulong ng Israel, ilang bansang Europeo, at mga armadong grupo kabilang ang mga extremist at smugglers.
Layunin ng Sabwatan: Pagpapabagsak ng sistemang Islamiko, paglikha ng kaguluhan sa loob ng bansa, at paghahati ng Iran sa aspeto ng heograpiya.
Mga Detalye ng Operasyon
Pagbigo sa mga Assassination Plot: Napigilan ang 35 tangkang pagpatay, kabilang ang 23 target na mataas na opisyal.
Pagbuwag sa Espiya ng Mossad: Nahuli ang 20 miyembro ng spy network ng Israel, kabilang ang mga logistic supporters.
Paglusob ng mga Terorista: Nadiskubre ang isang base ng 300 dayuhang terorista malapit sa timog-silangang hangganan ng Iran.
Pagbabantay sa “United Front of Balochistan”: Sinusubaybayan ang mga hakbang ng Israel sa pagrerekrut ng mga bayarang sundalo sa ilalim ng grupong ito.
