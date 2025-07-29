Pahayag ni Sheikh Abdul Mahdi al-Karbala’i sa Pagpupulong kasama ang mga Sheikh ng Qadiriyya at Rifa'iyya

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa kanyang pagtanggap sa mga sheikh ng mga turong Qadiriyya at Rifa'iyya, binigyang-diin ni Sheikh al-Karbala’i, kinatawan ng mataas na relihiyosong awtoridad, na ang layunin ng Marja'iyya ay ang pangangalaga sa relihiyon at kabutihan ng lipunan.
Ang pamamaraan ng Marja'iyya, sa pamumuno ni Ayatollah Ali al-Sistani, ay praktikal at hindi lamang teoretikal—ito ay isinasabuhay sa salita, gawa, at mga rekomendasyon.
Binibigyang-halaga ang pagkakaisa ng mga Muslim, paggalang sa iba't ibang sekta, at ang pag-iwas sa anumang uri ng provokasyon sa talumpati, artikulo, o debate.Isang mahalagang pahayag ni al-Sistani: “Huwag ninyong sabihing ang mga Sunni ay ating mga kapatid, kundi sabihing sila ay bahagi ng ating sarili.”
Ang Marja'iyya ay nananawagan ng moderasyon, pagkakaisa, at pagtutok sa tunay na kaaway, upang makamit ang kapayapaan at kaunlaran.
