Gaza: Kahapon ay Binalot ng Dugo, Ngayon ay Binalot ng Baha

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- 74 na araw matapos ang ceasefire, hindi pa rin nakakamtan ng Gaza ang kapayapaan o kaginhawahan. Sa isang banda, patuloy ang sporadic na pambobomba at malawakang kakulangan sa pagkain, at sa kabilang banda, malakas at malamig na pag-ulan ng taglamig ang nagdudulot ng sakuna. Ang Gaza ngayon ay naging maliwanag na gulo ng baha, dumi, at mga nawawalang tao at nagyeyelong katawan.
Sanay ang mga residente ng Gaza sa ulan; sila ay nakatira malapit sa baybayin ng Dagat Mediterranean, sa klima na may banayad na taglamig at masaganang pag-ulan. Ngayong taon, naiiba ang sitwasyon. Kahit ang banayad na taglamig ay mahirap para sa mga walang tirahan, lalo na kapag dumaan ang malakas na polar storm system na tinatawag na “Byron”, na sa nakaraang isa o dalawang linggo ay binuwal at pinagulo ang sirang lungsod ng Gaza.
Mabilis na dumaraan sa kanilang isipan ang mga larawan ng nakaraang apokaliptikong araw: gutom, uhaw, kakulangan sa pagkain, at tuloy-tuloy na pambobomba sa mga tahanan, paaralan, at ospital. Ang lungsod ay nahaluan ng amoy ng usok, apoy, dugo, at nasunog na laman, na nag-iwan ng permanenteng bakas sa bawat sulok ng sirang Gaza.
Ngayon, ang langit ay may kidlat at kulog, umuulan at umiihip ang malakas na hangin. Ang mga dingding ng lumang tolda ay matinding nanginginig, nababalot ng kadiliman at kawalan ng liwanag. Ang tahol ng hangin at ulan ay bumabagsak sa tolda, pinapalayo ang ilan sa lupa at tinatangay ng hangin, nakakatakot at nakakainis—katulad ng dagundong ng mga fighter jets ng okupante, na bumabagsak ng mga bomba sa Gaza at lumilipad palayo.
Ang paglalarawan na ito ay nagpapakita ng kompleksidad ng krisis sa Gaza, kung saan ang mga epekto ng konflikto at kalamidad sa klima ay nagtatagpo at lumalalim ang kahirapan.
Mahahalagang Punto ng Pagsusuri:
1. Dual Crisis: Digmaan at Kalamidad
Ang mga residente ay nahaharap sa parehong banta ng militar na agresyon at matinding epekto ng kalamidad, na nagpapalala sa panganib at kawalan ng seguridad.
2. Epekto sa Populasyon ng Walang Tirahan
Ang mga tagalungsod at displaced persons ay lubos na apektado, dahil ang mga lumang tolda at pansamantalang tirahan ay hindi kayang protektahan laban sa malakas na ulan at hangin.
3. Simbolismo ng Pagdurusa
Ang ulan, baha, at bagyo ay nagiging simbolo ng patuloy na pagdurusa, na pinagsasama ang pisikal at emosyonal na trauma ng mga nakaligtas sa digmaan.
4. Koneksyon sa Nakaraang Karahasan
Ang pagkukumpara sa tunog ng bagyo sa dagundong ng mga fighter jets ay nagpapakita ng perpetwal na takot at trauma sa karanasan ng mga Palestinian, kung saan ang kalikasan mismo ay nagiging paalala ng digmaan.
Pangwakas na Pagtatasa
Ang Gaza ngayon ay halos nagiging simbolo ng kalamidad na dulot ng digmaan at klima. Ang pagsasanib ng kahirapan, panganib, at kawalan ng seguridad ay naglalantad sa pangangailangan ng agarang internasyonal na tulong at solusyon sa humanitaryong krisis, hindi lamang para sa pisikal na kaligtasan kundi pati sa pagpapanatili ng dignidad at buhay ng mga residente.
