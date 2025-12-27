Pagsusuri: Anti-Turkish Security Dilemma sa Silangang Mediterranean

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Bilang tugon sa regional na pagkakahiwalay at lumalaking presyon kaugnay ng mga kilos nito sa Gaza at iba pang bahagi ng West Asia, aktibong pinapalakas ng Israel ang ugnayan sa piling regional partners upang maibsan ang mga kahinaan nito sa pulitika at seguridad.
Konteksto at Pangunahing Estratehiya
Noong Disyembre 2025, pinangunahan ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ang pagpupulong sa Jerusalem (Al-Quds) kasama ang mga opisyal ng Greece at Cyprus upang talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyong militar at estratehiko. Ayon sa opisyal na pahayag, si Netanyahu at ang Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis ay nagdaos muna ng bilateral na pag-uusap, kasunod ang tripartite session kasama ang mga foreign minister ng tatlong bansa. Inilarawan ni Netanyahu ang alyansa bilang isang “cornerstone” para sa katatagan at pinag-isang interes sa isang hamong rehiyon, na may pangakong patuloy na kooperasyon para sa seguridad at pag-unlad ng ekonomiya.
Higit pa sa bilateral at trilateral na ugnayan, ipinapakita ng hakbang na ito ang mas malawak na tunggalian sa pagitan ng Israel at Turkey. Ang matining na suporta ng Ankara sa Palestine at pagpapalawak ng impluwensya nito sa Syria ay nagdulot ng tensyon sa Israel, na ngayon ay lumalampas na sa hangganan ng West Asia.
Pagpigil sa Turkish Energy Policies sa Mediterranean
Ang pagpapalalim ng ugnayan ng Israel sa Greece at Cyprus ay estratehikong hakbang upang balansehin ang impluwensya ng Turkey sa Silangang Mediterranean, partikular sa enerhiya at seguridad. Ang kompetisyon sa pagitan ng Turkey, Cyprus, at Greece sa maritime boundaries at eksplorasyon ng langis at gas ay naging pangunahing dahilan upang makipag-alyansa ang Israel kay Athens at Nicosia upang maprotektahan ang interes nito sa enerhiya.
Ayon sa ulat, isinasaalang-alang ng Israel ang pagtatatag ng tripartite “joint intervention force” kasama ang Greece at Cyprus, na magbibigay-daan sa pinagsamang air, land, at naval exercises, bagaman ang implementasyon ay naantala dahil sa sensitibong sitwasyong rehiyonal.
Ang enerhiya ang pangunahing layunin: ang alyansa ay nagbibigay ng access sa strategic European ports, direktang ruta ng gas exports, at potensyal na kita, habang pinapaliit ang leverage ng Turkey sa mga proyekto at transit routes. Ang 15-taong gas export deal ng Israel sa Egypt ay nagpapakita rin ng hangaring kontrolin ang regional energy network at limitahan ang impluwensya ng Turkey.
Alyansang Militar at Balanseng Estratehiya
Ang estratehiya ng Israel sa Silangang Mediterranean ay multi-layered, pinagsasama ang militar, intelihensiya, at ekonomiya:
Deployment ng missile defense system sa Cyprus na may saklaw na 400 km upang protektahan ang energy lines at airspace.
Joint sea patrols at exercises kasama ang Greece at Cyprus—tulad ng “Onisilos-Gideon” (2019), “Agapinor-2023”, at Nobyembre 2025 air drills—ay nagpapakita ng patuloy na pagpapalalim ng kooperasyon.
Ang mga hakbang na ito ay nagtataguyod ng indirect deterrence, binabawasan ang operational freedom ng Turkey sa air at maritime domains, at itinutulak ang presyon sa peripheral security ng Turkey.
Estratihiko, ang Israel ay naglalayong maiugnay ang Eastern Mediterranean security sa European frameworks, na nagpapataas ng trans-regional na dimensyon sa kompetisyon laban sa Turkey at maaaring makaapekto sa EU security at political decisions.
Mga Implikasyon at Pananaw sa Rehiyon
1. Anti-Turkish Deterrence: Pinapalakas ng trilateral alliance ang surveillance, response, at intervention capabilities ng mga kasaping bansa, na direktang humahadlang sa ambisyon ng Ankara.
2. Enerhiya at Ekonomikong Interes: Ang kontrol sa Eastern Mediterranean energy resources ay sentro sa ekonomiya at estratehikong leverage ng Israel. Ang alyansa kay Greece at Cyprus ay nagtitiyak ng secure exports at matatag na energy partnerships, habang pinipigilan ang Turkey.
3. Trans-Regional Security Dynamics: Ang ugnayan ng Israel sa Europa ay nagdadala ng kompetisyon sa Turkey sa trans-regional level, na nagpapahirap sa Ankara sa diplomatikong at militar na aspeto.
4. Katatagan sa Pangmatagalan: Bagaman may tactical advantages, ang alyansa ay maaaring magpalala ng tensyon sa Turkey sa maikli at mahabang panahon, at muling huhubugin ang strategic balance sa Eastern Europe at Mediterranean.
Konklusyon
Ang kooperasyon ng Israel sa Greece at Cyprus ay maingat na tugon sa ambisyon ng Turkey, pinagsasama ang military preparedness, energy security, at diplomatic alignment. Pinapalakas nito ang posisyon ng Tel Aviv, nagtataguyod ng deterrence, at binabago ang security at energy equations sa rehiyon, subalit kasabay nito ay nagdudulot ng mas komplikadong geopolitical landscape sa Silangang Mediterranean at West Asia.
Maikling Pinalawig na Analitikal na Komentaryo
Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng Israel bilang aktibong manlalaro sa trans-regional geopolitics, gamit ang alyansa at militar na presensya upang kontrolin ang energy resources at protektahan ang strategic economic interests. Ang anti-Turkish orientation ay hindi lamang militar o enerhiya; ito rin ay diplomatikong instrumento para palakasin ang relasyon sa Europa at limitahan ang impluwensya ng Turkey sa Mediterranean.
.........
328
Your Comment