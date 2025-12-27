Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ibinahagi ni Dr. Abdullah Al-Nafisi, isang propesor ng agham pampulitika sa University of Kuwait, ang kanyang karanasan at pagsusuri hinggil sa interbensiyon ng Estados Unidos sa sektor ng edukasyon ng mga bansang Arabo sa Gulf, partikular ang direktang presyur mula sa Washington.
Ayon kay Al-Nafisi, si Liz Cheney, anak ni Dick Cheney, dating Bise-Presidente ng Estados Unidos, ay nanghingi sa isang pagbisita sa Kuwait na alisin ang ilang talata mula sa Qur’an na tumutukoy sa mga Hudyo mula sa mga kurikulum ng pampublikong paaralan. Idiniin niya na dapat umayon ang mga programa sa pag-aaral sa mga pamantayan at interes ng Amerika.
Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng malawakang pag-aalala at kritisismo laban sa politikal at kultural na interbensiyon ng Estados Unidos, na maaaring makaapekto sa istruktura ng edukasyon at pagkakakilanlan ng mga bansa sa rehiyon.
Maikling Pinalawig na Analitikal na Komentaryo
US Influence & Educational Sovereignty Series
Ang insidenteng ito ay nagbibigay-linaw sa masalimuot na relasyon sa pagitan ng edukasyon, soberanya, at impluwensiyang panlabas sa rehiyong Gulfo.
Mahahalagang Punto ng Pagsusuri:
1. Panganib sa Soberanya ng Edukasyon
Ang direktang presyur mula sa isang makapangyarihang bansa ay maaaring makompromiso ang lokal na kurikulum at edukasyonal na independensya, na naglalagay sa mga bansa sa delikadong posisyon sa pagtuturo ng sariling kasaysayan, relihiyon, at kultura.
2. Kultural at Ideolohikal na Interbensyon
Ang paghingi ng pagbabago sa mga tekstong panrelihiyon ay nagpapakita ng pagsusumikap ng dayuhang kapangyarihan na i-align ang edukasyon sa sariling interes at narrative, isang uri ng soft power strategy.
3. Epekto sa Lipunan at Pagkakakilanlan
Ang ganitong presyur ay maaaring magdulot ng pagkakaiba sa identidad at pananaw ng kabataan, at maging sanhi ng tensyon sa pagitan ng lokal na tradisyon at banyagang impluwensiya.
4. Reaksyon at Kritikal na Pananaw
Ang pahayag ni Al-Nafisi ay sumasalamin sa pagtaas ng kritisismo sa politikal at kultural na interbensyon ng Amerika, na hindi lamang nakatuon sa politika kundi sa paghubog ng kaisipan at panlipunang istruktura.
Pangwakas na Pagtatasa
Ang ulat na ito ay isang paalala sa kahalagahan ng edukasyonal na soberanya, na dapat protektahan laban sa impluwensiyang panlabas. Binibigyang-diin nito ang pangangailangan ng malinaw na polisiya sa kurikulum, paggalang sa lokal na kultura, at integridad sa pagtuturo ng relihiyon at kasaysayan.
