  1. Home
  2. serbisyo
  3. Gitnang-silangan

Holland, Ipinagbawal ang Pagpasok nina Ben Gvir at Smotrich

29 Hulyo 2025 - 11:36
News ID: 1712726
Holland, Ipinagbawal ang Pagpasok nina Ben Gvir at Smotrich

Ipinahayag ng pamahalaan ng Netherlands na ipinagbabawal ang pagpasok sa bansa ng dalawang ministro ng Israel—Itamar Ben Gvir (National Security) at Bezalel Smotrich (Finance)—dahil sa:

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-  Ipinahayag ng pamahalaan ng Netherlands na ipinagbabawal ang pagpasok sa bansa ng dalawang ministro ng Israel—Itamar Ben Gvir (National Security) at Bezalel Smotrich (Finance)—dahil sa:

Pag-uudyok sa Karahasan: Sila ay pinaniniwalaang nag-udyok ng karahasan laban sa mga Palestino at nanawagan ng ethnic cleansing sa Gaza.

Pagpapalawak ng Settlements: Patuloy nilang sinusuportahan ang ilegal na pagpapalawak ng mga Israeli settlements.

Mga Hakbang ng Netherlands

Pagpatawag sa Ambassador: Ipinatawag ang Israeli ambassador sa The Hague para sa opisyal na pagsaway.

Pagsuspinde ng Kasunduan: Sinabi ni Prime Minister Dick Schoof na itutulak ng Netherlands sa EU ang pagsuspinde ng kasunduan sa kalakalan at paghihigpit sa export ng armas sa Israel.

Pagbabanta sa Seguridad: Inilista ng Dutch National Security Agency ang Israel bilang banta sa bansa dahil sa umano’y disinformation campaigns.

Reaksyon mula sa Israel

Tugon ni President Herzog: Tinawag niyang “malaking pagkakamali” ang mga hakbang ng EU.

Pagbanggit sa International Law: Pinuna ng Netherlands ang paglabag ng Israel sa mga kasunduan ukol sa humanitarian aid sa Gaza.

………..

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha