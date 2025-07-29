Holland, Ipinagbawal ang Pagpasok nina Ben Gvir at Smotrich

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng pamahalaan ng Netherlands na ipinagbabawal ang pagpasok sa bansa ng dalawang ministro ng Israel—Itamar Ben Gvir (National Security) at Bezalel Smotrich (Finance)—dahil sa:
Pag-uudyok sa Karahasan: Sila ay pinaniniwalaang nag-udyok ng karahasan laban sa mga Palestino at nanawagan ng ethnic cleansing sa Gaza.
Pagpapalawak ng Settlements: Patuloy nilang sinusuportahan ang ilegal na pagpapalawak ng mga Israeli settlements.
Mga Hakbang ng Netherlands
Pagpatawag sa Ambassador: Ipinatawag ang Israeli ambassador sa The Hague para sa opisyal na pagsaway.
Pagsuspinde ng Kasunduan: Sinabi ni Prime Minister Dick Schoof na itutulak ng Netherlands sa EU ang pagsuspinde ng kasunduan sa kalakalan at paghihigpit sa export ng armas sa Israel.
Pagbabanta sa Seguridad: Inilista ng Dutch National Security Agency ang Israel bilang banta sa bansa dahil sa umano’y disinformation campaigns.
Reaksyon mula sa Israel
Tugon ni President Herzog: Tinawag niyang “malaking pagkakamali” ang mga hakbang ng EU.
Pagbanggit sa International Law: Pinuna ng Netherlands ang paglabag ng Israel sa mga kasunduan ukol sa humanitarian aid sa Gaza.
………..
328
Your Comment