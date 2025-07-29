Hukbong Sandatahan ng Yemen, Tinarget ang Lod Airport gamit ang Hypersonic Missile "Palestine-2"

Pag-atake sa Lod Airport
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng Hukbong Sandatahan ng Yemen na matagumpay nilang isinagawa ang isang espesyal na operasyong militar sa pamamagitan ng hypersonic ballistic missile na tinatawag na "Palestine-2", na tumarget sa Lod Airport (Ben Gurion) sa Yafa, isang lugar na sinasakop ng Israel.
Ayon sa pahayag, nagdulot ang pag-atake ng pagkagulo sa mga sibilyan, pagtakbo sa mga silungan, at pansamantalang pagtigil ng operasyon ng paliparan.
Inilarawan ang operasyon bilang tugon sa genocide na umano’y isinasagawa ng Israel laban sa mga mamamayang Palestino sa Gaza.
Nanawagan ang Yemen sa mga bansang Arabo at Islamiko na kumilos para sa Gaza, at binalaan na kung magtagumpay ang Israel sa Gaza, maaaring sila na ang susunod.
………….
328
Your Comment