Araghchi: Nakatayo ang Iran sa Panig ng Lahat ng mga Muslim

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ni Seyed Abbas Araghchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Republika ng Islamikong Iran, na ang Iran ay naninindigan kasama ng lahat ng kapatid na Muslim sa buong mundo. Dumalo siya sa emergency meeting ng mga Ministro ng Ugnayang Panlabas ng mga bansang Islamiko at Arabo sa Doha, Qatar.
Sa isang mensahe sa social media X (dating Twitter), sinabi ni Araghchi:
"Narito ako sa Doha dala ang malinaw na mensahe mula sa mamamayang Iranian: Ang Republika ng Islamikong Iran ay nakatayo kasama ang Qatar at, sa katunayan, kasama ang lahat ng kapatid na Muslim, lalo na sa pagtugon sa banta na sumasaplot sa buong rehiyon."
Nagsimula noong Linggo, 23 Shahrivar, ang pulong ng mga Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Organization of Islamic Cooperation (OIC) sa Doha upang talakayin ang pag-atakeng militar ng rehimeng Israeli laban sa Qatar.
Idinaos ang pulong na ito bilang tugon sa kahilingan ng Qatar at nagsilbing paghahanda para sa summit ng mga pinuno ng mga bansang Islamiko at Arabo na itinakda para ngayong Lunes.
Si Masoud Pezeshkian, Pangulo ng Iran, ang kakatawan sa bansa sa naturang pagpupulong ng mga pinuno.
