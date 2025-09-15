Lapid: Ang mga ulat tungkol sa panukala ng Ehipto na lumikha ng isang Arabong puwersa ay isang matinding dagok pagkatapos ng iba pang dagok

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inilarawan ni Yair Lapid, pinuno ng oposisyon sa Israel, ang ulat tungkol sa panukala ng Ehipto na bumuo ng isang Arabong puwersa para harapin ang mga pag-atake ng Israel bilang isang matinding dagok sa mga kasunduan sa kapayapaan, at nanawagan na palitan ang pamahalaan.
Isinulat ni Lapid sa platform na "X":
"Ang ulat tungkol sa panukala ng Ehipto na bumuo ng isang pinagsamang Arabong puwersa para harapin ang mga pag-atake ng Israel ay isang matinding dagok sa mga kasunduan sa kapayapaan, na dumating kaagad pagkatapos ng matinding dagok sa Abraham Accords, na dumating naman kaagad pagkatapos ng boto ng napakalaking karamihan ng mga bansang kaalyado ng Israel para sa pagtatatag ng isang Estado ng Palestine."
Dagdag pa niya:
"Nawasak ng pamahalaang ito ang ating internasyonal na posisyon. Isang nakamamatay na kombinasyon ng kawalan ng pananagutan, kakulangan sa karanasan, at kapalaluan ang sumisira sa atin sa mundo. Dapat silang palitan bago pa huli ang lahat."
Lumaganap sa social media sa Ehipto ang isang video kung saan si Pangulong Abdel Fattah el-Sisi ay nagtalumpati sampung taon na ang nakalilipas tungkol sa pangangailangan ng pagtatatag ng isang pinag-isang Arabong puwersa para sa depensa.
Noong 29 Marso 2015, inaprubahan ng Arab League ang panukala ni Pangulong Sisi na bumuo ng isang pinagsamang Arabong puwersa upang mapanatili at maprotektahan ang seguridad pambansa ng mga Arabong bansa.
Bagaman isinulong ang inisyatiba ng Ehipto sa konteksto ng lumalalang banta sa seguridad sa rehiyon — lalo na sa pag-usbong ng impluwensiya ng mga grupong tulad ng ISIS at pagbagsak ng ilang Arabong bansa — hindi naging realidad ang pinagsamang Arabong puwersa dahil sa kakulangan ng estratehikong pagkakasundo sa pagitan ng mga pangunahing bansang Arabo, mahinang mekanismo ng pagpapatupad at pagpopondo, at mga sensitibong isyung pampolitika at pangseguridad sa pagitan ng mga partido.
Noong nakaraang Martes, nagsagawa ang Israel ng isang di-matiwasay na pag-atake sa kabisera ng Qatar, Doha, na tumarget sa pulong ng negosyador na delegasyon ng Hamas, ngunit nabigo ang operasyon ng pagpatay at sinalubong ang pag-atake ng malawakang pagbatikos mula sa internasyonal at Arabo.
