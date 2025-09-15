CNN: Ang perang ini-invest ng isang Gulf State sa Amerika ay hindi makakaprotekta sa kanila mula sa mga pag-atake ng Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng CNN, ang “pag-atake ng Israel sa Qatar ay naghatid ng malinaw na mensahe: ang perang ini-invest ng mga Gulf State sa Estados Unidos ay hindi makakaprotekta sa kanila mula sa mga pag-atake ng Israel.”
Inilarawan ng American network na CNN ang pag-atake ng Israel sa kabisera ng Qatar, Doha, bilang “isang kabaong” kung saan inilibing ang natitirang tiwala sa pagitan ng Estados Unidos at ng kanilang mga kaalyadong Gulf. Idinagdag na ang mga lider ng rehiyon ay muling nire-reassess ang kanilang pakikipag-alyansa sa Washington, na tila “hindi kayang protektahan sila.”
Batay sa ulat na isinalin ng "Baghdad Today", ang “pag-atake ng Israel sa Qatar ay nagpadala ng malinaw na mensahe: ang perang ini-invest ng Gulf States sa Estados Unidos ay hindi makakaprotekta sa kanila mula sa mga pag-atake ng Israel.” Binanggit din na “ang epekto ng pag-atake ay lumampas sa hangganan ng Qatar, na nagdudulot ng pagdududa sa mga kabisera ng Gulf tungkol sa bisa ng kanilang pangmatagalang politikal at ekonomikong pamumuhunan sa Washington.”
Dagdag pa rito, “ang Qatar, UAE, at Saudi Arabia, na sama-samang nag-invest ng humigit-kumulang tatlong trilyong dolyar sa ekonomiya ng Amerika, kasama ang mga presidential jet bilang regalo kapalit ng mga garantiya sa seguridad, ay muling nire-reassess ang kanilang mga kalkulasyon matapos mapagtanto na ang benepisyo sa seguridad ay hindi katumbas ng napakataas na gastos.”
Iginiit ng network na “ang mga lider ng mga bansang ito ay maingat na binabantayan ang posisyon ni Pangulong Donald Trump, sa harap ng tinatawag na kakulangan ng Amerika sa proteksyon sa kanilang mga kaalyado, kahit mula sa isang bansang kaalyado ng Estados Unidos tulad ng Israel.” Dagdag pa, “malaki ang naapektuhan ng tiwala sa pagitan ng dalawang panig, at hindi pa malinaw kung ano ang maaaring gawin ni Trump upang maibalik ito.”
Binanggit ng CNN at iba pang American networks na ang pag-atake ng Israel sa Qatar ay “patunay sa pananaw na sinasadya ng Israel na hadlangan ang anumang landas sa mga negosasyon ng kapayapaan na pinangangalagaan ng Washington kasama ang kanilang mga kaalyado sa rehiyon.”
Itinuturing ng mga network na ito ang pag-atake bilang isang “hindi pa naganap na aksyon” na sumisira sa tiwala sa kakayahan ng Estados Unidos na protektahan ang kanilang mga estratehikong kasosyo sa Persian Gulf.
Ayon sa mga pagtataya sa politika, ang huling pag-atake ay hindi lamang nagpapakita ng pag-escalate ng Israel laban sa Qatar, kundi ipinapakita rin ang kahinaan ng security equation na pinagbatayan ng mga Gulf States sa loob ng mga dekada, na nakabatay sa mga garantiya ng Amerika kapalit ng malalaking pamumuhunang pinansyal at politikal.
Ayon sa mga eksperto, ang lumalalang pagdududa ng Gulf States sa Washington ay maaaring maghikayat sa ilang bansa na maghanap ng alternatibong paraan upang palakasin ang kanilang seguridad, maging sa pamamagitan ng pagbuo ng mga bagong rehiyonal na alyansa o pag-diversify ng pakikipagsosyo sa iba pang mga pandaigdigang kapangyarihan tulad ng China at Russia.
………….
328
Your Comment