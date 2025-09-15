Iranian Foreign Ministry tinanggihan ang walang batayang paratang mula sa G7 at mga kaalyado nito

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Itinanggihan ng Iranian Foreign Ministry ang mga walang batayang paratang mula sa Group of Seven (G7) at mga kaalyado nito laban sa Islamic Republic of Iran.
Sa pahayag, sinabi ng Iranian Foreign Ministry na ang mga nakapaloob sa joint statement ng mga miyembro ng G7 at kanilang mga kaalyado ay purong alegasyon na walang basehan at hindi responsable, at ito ay mariing kinondena.
Dagdag pa ng pahayag, ang paglalabas ng mga di-makatotohanang paratang laban sa mga taong nangangalaga sa pambansang seguridad ng Iran ay malinaw na pagbabaluktot ng katotohanan at sadyang panlilinlang mula sa mga gumawa ng ganitong uri ng pahayag. Ayon sa kanila, ang hindi legal at nakasisira ng katatagan na patakaran ng mga bansang ito sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa Kanlurang Asya, ay nagpalala sa paglabag sa batas at nagdulot ng kawalan ng seguridad.
Walang duda, ayon sa Tehran, na ang Amerika at ang iba pang miyembro ng G7 ay may pananagutan sa kanilang kahina-hinalang kilos na naglagay sa katatagan ng rehiyon at mundo sa panganib, partikular dahil sa kanilang pakikilahok at pagtangkilik sa malalalang paglabag sa internasyonal na batas, kabilang ang International Humanitarian Law at karapatang pantao, na isinagawa ng Israeli entity sa okupadong Palestina, pati na rin ang kanilang suporta sa kilalang mga terorista.
Dagdag pa, habang abala ang Israeli entity, sa buong suporta ng Amerika, Britain, Germany, France, at iba pang bansang sumusuporta sa anti-Iran statement, sa paggawa ng mga massacre at krimen ng genocide sa okupadong Palestina, at sa pagpapaalab ng patuloy na digmaan laban sa mga bansa sa rehiyon, ang pag-isyu ng mga anti-Iran na pahayag ay naglalayong ilihis lamang ang pansin mula sa krimen ng kasalukuyang panahon at takpan ang pakikilahok ng mga sumusuporta sa ganitong pahayag sa genocide.
Ayon sa Tehran, ang mga nasa likod ng ganitong uri ng hindi responsableng pahayag ay dapat tigilan na ang patuloy na pagtatanggol sa kanilang makalumang kaisipang kolonyal at dapat sa halip ay itama ang kanilang mali at kriminal na patakaran laban sa Iran at sa rehiyon.
