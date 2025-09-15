Puwersang Yemeni inihayag ang pag-atake sa “Ramon” Airport at rehiyon ng Negev gamit ang 4 na drone

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng Puwersang Sandatahan ng Yemen na ang kanilang drone air force ay nagsagawa ng bagong operasyong militar gamit ang apat na drone. Tatlo sa mga ito ay tumarget sa Ramon Airport sa rehiyon ng Umm al-Rashrash, habang ang ika-apat na drone ay tumama sa isang military target sa rehiyon ng Negev sa loob ng okupadong Palestina.
Sinabi ni Colonel Yahya Saree, tagapagsalita ng Puwersang Sandatahan ng Yemen, na matagumpay na nakamit ng operasyon ang mga layunin nito.
Sa pahayag ng Puwersang Yemeni, binanggit:
"Ang drone air force ng Puwersang Sandatahan ng Yemen ay nagsagawa ng isang natatanging operasyong militar gamit ang apat na drone. Tatlo sa mga ito ay tumarget sa Ramon Airport sa rehiyon ng Umm al-Rashrash, at ang ika-apat na drone ay tumama sa isang military target sa rehiyon ng Negev sa okupadong Palestina."
Idinagdag sa pahayag na ang operasyon ay matagumpay na naipatupad, at ito ay "tagumpay para sa pinahihirapan na mamamayan ng Palestina at sa kanilang mga magigiting na mujahideen, bilang tugon sa mga krimen ng genocide at pandaraya sa pagkain na isinagawa ng kaaway laban sa ating mga kapatid sa Gaza, at bilang tugon sa agresyon ng Israel laban sa ating bansa."
Dagdag pa, binanggit sa pahayag:
"Ang malupit na agresyong ito laban sa ating dakilang bayan ay hindi magpapaapekto sa ating determinasyon at hindi mababali ang ating matatag na kalooban, na nasaksihan ng buong mundo mula sa simula ng Al-Aqsa flood hanggang ngayon."
Sinabi rin ng pahayag:
"Gagampanan ng Yemen ang kanyang relihiyoso, etikal, at makataong tungkulin at ipagtatanggol nang buong tapang ang kanyang paninindigan sa pananampalatayang jihad, na nakikiisa sa mamamayan ng Palestina at sumusuporta sa kanilang matatag na paglaban. Mabibigo ang lahat ng pagtatangkang sirain ang paninindigang ito, tulad ng nabigo ang mga nakaraang pagtatangka."
Pagtatapos ni Colonel Saree sa pahayag:
"Hindi kami mag-aatubiling ipagtanggol ang aming bansa at hindi kami bibitiw sa aming tungkulin sa mamamayan ng Palestina hanggang sa tumigil ang agresyon sa Gaza at maalis ang blockade laban dito. Ang Diyos ang aming sapat na tagapagtanggol, at Siya ang pinakamahusay na tumutugon."
