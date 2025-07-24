Mahigit 100 aid groups nagbabala sa krisis ng kagutuman laban sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mahigit 100 humanitarian organizations, kabilang ang Save the Children at Médecins Sans Frontières (Doctors Without Borders), ang naglabas ng magkasanib na pahayag na nagbababala sa malawakang kagutuman sa tinatangkang Gaza Strip.
Ayon sa kanilang pahayag, ang mga Palestinian ay nakulong sa walang katapusang siklo ng kawalang pag-asa, umaasa sa tulong at tigil-putukan, ngunit araw-araw ay humaharap sa palalang sitwasyon.
"Ang mga Palestinian ay nabubuhay sa siklo ng pag-asa at sakit ng kalooban—naghihintay ng tulong at tigil-putukan, ngunit paggising ay mas malala pa ang kundisyon," ayon sa pahayag.
Inamin ng rehimeng Zionistang Israeli ang matinding pagbaba ng suplay ng tulong sa Gaza, ngunit iginiit nilang may sapat na pagkain at sinisi ang ilang ahensya ng aid—kabilang ang mga nasa ilalim ng kanilang superbisyon—na hindi ito naipapamahagi nang maayos.
Samantala, tuloy-tuloy ang ulat ng mga ahensyang pangkawanggawa ng UN tungkol sa mga hadlang ng Israel sa ligtas na pagdaan ng mga convoy ng humanitarian aid.
Ayon sa Health Ministry ng Gaza, maraming sibilyan—kabilang ang mga bata—ang namatay kamakailan dahil sa malnutrisyon.
Binanggit rin sa pahayag na daan-daang Palestinian ang napatay habang sinusubukang makakuha ng tulong sa nakalipas na dalawang buwan.
Patuloy na nananawagan ang pandaigdigang humanitarian community sa pagwawakas ng blockade at malayang pagpasok ng mga batayang tulong sa Gaza.
