Mga kalupitan ni Netanyahu ay hindi limitado sa Gaza – Senador ng U.S. na si Bernie Sanders

Matindi ang pagbatikos ni Senador Bernie Sanders ng Estados Unidos kay Punong Ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu dahil sa patuloy na mga kalupitan hindi lamang sa Gaza Strip kundi pati sa West Bank.
Sa isang kamakailang tweet, binigyang-diin ni Sanders ang karahasan ng mga Israeli settler laban sa mga sibilyang Palestinian, kabilang ang brutal na pagpatay sa isang batang mamamayan ng Amerika.
Sinabi rin ni Sanders na kahit si Mike Huckabee, dating embahador ng U.S. at konserbatibong komentarista, ay tinuligsa ang insidente bilang isang “terrorist act.”
Nagpanawagan si Sanders sa pamahalaang U.S. na agad ihinto ang tulong militar sa Israel.
“Hindi lamang sa Gaza umiiral ang mga kalupitan ni Netanyahu,” ani Sanders. “Nagpakawala rin siya ng mga terrorista sa West Bank na nananakit sa mga sibilyan. Kamakailan, binugbog nila hanggang sa mamatay ang isang Amerikanong kabataan. Maging si Mike Huckabee ay tinawag ito na ‘terrorist act.’ TAPUSIN NA ANG TULONG MILITAR SA ISRAEL.”
Ang panawagang ito ay bahagi ng lumalawak na debate sa politika ng U.S. kaugnay ng antas ng suporta sa Israel, lalo na’t tumitindi ang karahasan sa rehiyon.
Matagal nang kilalang kritiko si Sanders ng mga patakaran ng Israel laban sa mga Palestinian, at tinutulak niya ang isang mas balanse at makataong posisyon ng U.S. sa tensyong Israeli-Palestinian.
Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng tugon ang administrasyong Biden sa pahayag ni Sanders, habang patuloy na tumitindi ang karahasan at kaguluhan sa mga sinasakop na teritoryo ng Israel.
