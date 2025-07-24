Pinuno ng Ugnayang Panlabas ng EU: Dapat itigil ng Israel ang pamamaslang sa mga lugar ng pamamahagi ng pagkain

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagbabala si Kaja Kallas, ang Pinuno ng Patakarang Panlabas ng European Union, na kung hindi tutuparin ng Israel ang mga pangako nito, lahat ng opsyon ay bukas sa mesa.
Sa isang pahayag sa social media platform na X (dating Twitter), sinabi ni Kallas na:
Ang pamamaslang sa mga walang kalaban-labang sibilyan sa Gaza na naghahanap ng tulong ay hindi maipagtatanggol.
Dapat itigil ng hukbong Israeli ang pag-atake sa mga lugar kung saan ipinamamahagi ang pagkain at tulong.
Kung patuloy na lalabag ang Israel, ang EU ay handa na isaalang-alang ang lahat ng posibleng hakbang.
Ang pahayag ay bahagi ng lumalakas na panawagan mula sa mga internasyonal na lider upang itigil ang karahasan sa Gaza, lalo na sa mga lugar kung saan nagkakagulo ang mga tao para sa tulong.
