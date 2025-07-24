Embahada ng U.S. sa Damascus nanawagan sa mga Amerikano na lisanin ang Syria

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nanawagan ang Embahada ng Estados Unidos sa Damascus sa mga mamamayang Amerikano na agad lisanin ang Syria, kasunod ng lumalalang kaguluhan sa katimugang lalawigan ng Sweida.
Ayon sa opisyal na pahayag ng embahada:
Ipinapayo ang pag-iwas sa anumang di-kailangang paglalakbay patungong Syria sa kasalukuyang “kritikal na panahon”, dahil sa lumalaking banta sa seguridad.
Ang mga serbisyong konsular ay nananatiling limitado, at magagamit lamang sa mga emerhensiyang sitwasyon.
"Ang rekomendasyong ito ay bunsod ng mga kaganapang nagaganap sa Sweida, pati na ang mas malawak na epekto nito sa seguridad sa buong Syria," dagdag pa ng embahada.
Ang babala ay inilabas kasabay ng pagtaas ng tensyon sa Sweida, kung saan nagaganap ang mga armadong sagupaan sa pagitan ng mga lokal na tribo at armadong grupo, na nagdudulot ng pangamba sa katatagan ng rehiyon at sa posibilidad ng karagdagang karahasan.
