Parlamento ng Israel bumoto pabor sa panukalang pag-aangkin sa West Bank

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong Miyerkules, bumoto ang Knesset ng Israel (parlamento) ng 71 pabor at 13 tutol sa isang di-obligadong panukala para sa pag-aangkin sa West Bank. Bagaman hindi ito batas na ipatutupad, ito ay isang pahayag ng posisyon mula sa pamahalaang Israeli.
Layunin ng panukala:
Suportahan ang pagpapalawak ng soberanya ng Israel sa sinasakop na West Bank.
Inihain ito ng ilang miyembro ng ruling coalition bago ang bakasyon ng Knesset.
Mga reaksyon sa loob ng Knesset:
Justice Minister Yariv Levin ay nagpahayag ng suporta at bumoto pabor.
Mga partidong kontra gaya ng Religious Zionism, Likud, Shas, at Israel Beitenu ay tumutol.
National Security Minister Itamar Ben-Gvir ay nanawagan ng kumpletong kontrol ng Israel sa Gaza pagkatapos ng digmaan.
Mga pagtutol sa panukala:
Isang miyembro ng Labor Party ang nagsabing layunin ng panukala ay takpan ang kabiguan ng gobyerno ni Netanyahu sa pamamahala ng digmaan sa Gaza.
Arab members ng Knesset, kabilang si Mansour Abbas, ay nagmungkahi ng alternatibong panukala para sa pagbuo ng isang estado ng Palestine na may kapayapaan at seguridad.
Si Ahmad Tibi ay nanawagan ng paggalang sa mga resolusyon ng UN at tinuligsa ang panukala bilang ethnic cleansing.
Sa kabila ng simbolikong katangian ng panukala, ito ay nagpapakita ng lumalalim na intensyon ng Israel na isama ang West Bank sa teritoryo nito, bagay na tinutulan ng maraming lokal at internasyonal na grupo.
