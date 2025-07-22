Programa sa Pandaigdigang Pagkain: Isa sa bawat 3 tao sa Gaza ay nananatiling walang pagkain sa loob ng ilang araw

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ibinanggit ang Palestine Information Center, iniulat ng Programa sa Pandaigdigang Pagkain (WFP) ng United Nations na ang krisis sa kagutuman sa Gaza ay umabot na sa isang walang kapantay na antas.
Mga Pangunahing Punto:
Isa sa bawat tatlong residente ng Gaza ay nananatiling walang pagkain sa loob ng maraming araw.
Maraming mamamayan ang namamatay dahil sa kakulangan ng tulong.
Nanawagan ang WFP sa pandaigdigang komunidad at lahat ng panig na pabilisin ang paghahatid ng tulong sa mga nagugutom sa Gaza.
Binigyang-diin din ng ahensya ang panganib sa mga makataong operasyon, matapos ang insidente ng pamamaril sa mga aid workers noong Linggo.
