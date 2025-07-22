Dalawang Israeli na Detenido sa Belgium Dahil sa Mga Krimen ng Digmaan sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Dalawang sundalong Israeli ang pansamantalang dinakip at inimbestigahan ng pulisya sa Belgium kaugnay ng mga alegasyon ng krimen ng digmaan sa Gaza.
Mga Detalye:
Ang mga sundalo ay nasa bakasyon at dumalo sa Tomorrowland music festival nang sila ay pinuntahan ng pulisya.
Ang Hind Rajab Foundation, isang grupo ng karapatang pantao, ang nagsampa ng reklamo sa mga awtoridad ng Belgium, na nagsasaad na ang dalawa ay maaaring responsable sa “malubhang krimen sa internasyonal na batas, kabilang ang krimen ng digmaan at genocide.”
Ayon sa Federal Prosecutor’s Office ng Belgium, inatasan nila ang pulisya na hanapin at tanungin ang dalawang indibidwal na binanggit sa reklamo. Hindi pa sila nagbibigay ng karagdagang detalye sa ngayon.
