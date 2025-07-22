Pagkamatay ng isang Komandante ng Operasyon ng Komando ng Rehimeng Siyonista

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Shengal Gifa, komandante ng operasyon ng mga yunit ng komando ng rehimeng Siyonista, ay napatay sa isang maingat na ambush ng Islamic Resistance ng Palestina sa lungsod ng Rafah.
Mga Detalye ng Insidente:
Sa ambush na isinagawa ng Khan Younis Brigade ng Al-Qassam Brigades, isang gusaling may bomba ang pinasabog, na nagdulot ng matinding pinsala sa hindi bababa sa limang elite commandos ng Israel.
Si Shengal Gifa ay kilala sa isang kontrobersyal na larawan kung saan pinutol niya ang daliri ng martir na si Yahya al-Sinwar at umupo sa upuan kung saan ito pinaslang, bilang isang mapanirang simbolikong kilos.
Ang insidenteng ito ay bahagi ng patuloy na militaryeng sagupaan sa Gaza, kung saan ang mga pwersa ng resistance ay tumutugon sa mga operasyon ng Israel sa pamamagitan ng mga ambush, bomba, at iba pang taktika.
………………….
328
Your Comment