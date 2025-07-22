Araghchi: Iran ay Hindi Tatalikod sa Programa ng Pagpayaman ng Nuklear

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi Foreign Minister Abbas Araghchi, muling iginiit ng Iran na hindi ito tatalikod sa programa ng nuclear enrichment nito.
Mga Pangunahing Pahayag:
Sa isang panayam sa Fox News, sinabi ni Araghchi na ang layunin ng U.S. na hadlangan ang lahat ng kakayahan sa enrichment ay malabong magtagumpay, sa kabila ng banta ng matinding internasyonal na parusa.
“Hindi namin maaaring talikuran ang enrichment dahil ito ay tagumpay ng aming mga siyentipiko. Higit pa rito, ito ay usapin ng pambansang dangal,” aniya.
Kinumpirma rin niya na ang pinsala sa mga pasilidad nuklear ng Iran dulot ng mga pag-atake ng U.S. noong nakaraang buwan ay seryoso, ngunit hindi siya nagbigay ng detalye kung may nakaimbak pang enriched uranium na nakaligtas.
Pagbubukas sa Negosasyon:
Sinabi ni Araghchi na bukas ang Iran sa pag-uusap sa U.S., ngunit hindi pa ito magiging direktang negosasyon “sa ngayon.”
“Kung sila [ang U.S.] ay naghahangad ng solusyong win-win, handa akong makipag-ugnayan,” dagdag niya.
Iginiit niya na handa ang Iran na magsagawa ng anumang hakbang upang patunayan na ang programa nito ay mapayapa at hindi para sa armas nuklear, kapalit ng pag-alis ng mga parusa.
Pananaw sa Hinaharap:
“May solusyong maaaring pag-usapan para sa aming programa nuklear. Nagawa na namin ito noon. Handa kaming gawin itong muli,” pagtatapos ni Araghchi.
