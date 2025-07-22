Video: MEP sa Deck ng Barkong Hanzala — Layunin ay Putulin ang Ilegal na Pagkubkob sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Hanzala ay bahagi ng Freedom Flotilla Coalition, isang kilusang mula sa mga mamamayan na naglalayag mula Europa patungong Gaza upang maghatid ng tulong pantao at ipakita ang pakikiisa sa mga Palestinong nasa ilalim ng blockade. Sakay ng barko ang mga aktibista, doktor, mamamahayag, at mga mambabatas—kabilang ang mga opisyal mula sa Europa—na layuning tutulan ang naval blockade ng Israel at magpalaganap ng kamalayan sa buong mundo. Sa video, binigyang-diin ng MEP ang: Ang pangangailangang wakasan ang krisis sa Gaza. Ang simbolikong at praktikal na kahalagahan ng pagkilos ng mga pandaigdigang grupo ng mamamayan kung saan nabigo ang mga pamahalaan. Isang panawagan para sa pandaigdigang pakikiisa sa mga mamamayang Palestino na humaharap sa kagutuman, pagpapaalis, at pambobomba. Ang barkong Hanzala ay ipinangalan sa isang karakter ng cartoon na nilikha ng artistang Palestino na si Naji al-Ali, na sumisimbolo sa pagtutol at patuloy na pakikibaka para sa katarungan. ………….. 328
22 Hulyo 2025 - 14:31
