Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang digmaan ay may malalim, maraming aspeto, at kadalasang permanenteng epekto sa pagkakakilanlan ng isang bansa. Maaari itong magsilbing makapangyarihang katalista sa pagbuo, pagbabago, o kahit pagwasak ng pambansang identidad. Narito ang mga pangunahing dimensyon ng epekto nito:
Paglikha ng Kolektibong Kuwento at Alaala
Mga Bayani at Martir:
Ang digmaan ay lumilikha ng mga bayani at martir na ang mga kuwento ay nagiging bahagi ng kolektibong alaala ng bansa. Sila ay simbolo ng tapang, sakripisyo, at resistensya, na ipinapasa mula henerasyon sa henerasyon.
Kuwento ng Tagumpay o Kabiguan:
Ang paraan ng pagsasalaysay ng digmaan—bilang marangal na tagumpay o mapait na kabiguan na may aral—ay may mahalagang papel sa paghubog ng imahe ng sarili ng isang bansa. Maaari itong magpalakas ng pambansang pagmamalaki o magbunsod ng kababaang-loob at muling pagninilay.
Pambansang Araw at Paggunita:
Maraming bansa ang may mga araw ng paggunita na direktang kaugnay sa mga pangyayaring pandigma. Ang mga seremonyang ito ay tumutulong sa muling pagbubuo at pagpapalalim ng pambansang identidad.
Pagpapatibay ng “Kami” laban sa “Sila”
Ang digmaan ay malinaw na naghahati sa pagitan ng “sarili” (ang bansa) at “ibang tao” (ang kaaway), na nagpapalakas ng pagkakaisa sa harap ng panlabas na banta.
Sa panahon ng digmaan, ang mga panloob na hidwaan ay maaaring pansamantalang isantabi upang bumuo ng nagkakaisang harapan laban sa kaaway.
Kapag ang digmaan ay may relihiyosong motibasyon at layuning ipagtanggol ang mga banal na halaga, nagiging mas matibay ang pambansang ugnayan.
Muling Paglilinaw ng mga Halaga at Mithiin
Sa gitna ng digmaan, maaaring kailangang muling tukuyin ng mga bansa ang kanilang mga halaga tulad ng kalayaan, katarungan, at kapayapaan.
Ang mga saligang batas, pambansang awit, at simbolo ay kadalasang binabago upang ipakita ang bagong karanasan at mithiin.
Isa sa mga layunin ng jihad ay ang pagtataguyod ng katarungan at paglaban sa pang-aapi. Ang bansang lumalaban para sa katarungan ay nagiging tagapagdala ng makatarungang identidad.
Pagbabago sa Teritoryo at Demograpiya
Ang digmaan ay maaaring magdulot ng pagbabago sa mga hangganan ng bansa—paglawak, pagliit, o paghahati—na direktang nakaaapekto sa pambansang identidad.
Ang migrasyon, paglipat ng populasyon, at pagbabago sa etniko at relihiyosong komposisyon ay maaari ring baguhin ang pambansang pagkakakilanlan.
Epekto sa Kultura at Sining
Ang panitikan, pelikula, musika, at sining ay kadalasang yumayabong pagkatapos ng digmaan, na naglalaman ng mga tema at salaysay mula sa karanasang iyon.
Ang mga monumento at arkitektura ng digmaan ay nagsisilbing pisikal na simbolo ng pambansang identidad.
Pagbabago sa Estrukturang Pampolitika at Panlipunan
Ang digmaan ay maaaring magbunsod ng pagbagsak ng mga pamahalaan, rebolusyon, o pag-usbong ng bagong sistema ng pamahalaan.
Ang papel ng kababaihan, mga minorya, at iba’t ibang sektor ng lipunan ay maaaring magbago, gaya ng ipinakita sa 12-araw na digmaan sa Iran kung saan namayani ang katapangan ng kababaihan.
Sa digmaang Iran-Iraq (tinatawag na “Banal na Depensa”), naging mahalaga ang papel ng digmaan sa paghubog ng identidad ng Iran pagkatapos ng rebolusyon, lalo na sa mga konsepto ng sakripisyo, martir, resistensya, at kalayaan mula sa banyagang kapangyarihan.
Panghuling Pagninilay
Ang digmaan ay hindi lamang pisikal na pangyayari, kundi isang malalim na karanasang sikolohikal at panlipunan. Maaari itong mag-iwan ng permanenteng tatak sa kaluluwa, mga halaga, at imahe ng sarili ng isang bansa.
