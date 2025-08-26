Abbas Araghchi: “Hindi patatawarin ng kasaysayan ang pagkaantala sa konkretong pagkondena sa trahedya ng Gaza”

Panimula ng Talumpati
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- “Ang trahedya ng Gaza ay hindi lamang usapin ng mga Muslim. Isa itong pagsubok sa konsensya ng buong sangkatauhan. Kaya’t nananawagan kami sa lahat ng mga mamamayan—anumang relihiyon o pinanggalingan—na tumindig sa panig ng katarungan, dangal, at pagkatao. Sa panig ng tamang bahagi ng kasaysayan.”
Paglalarawan sa Kalagayan ng Gaza
Ayon kay Araghchi, ang Gaza ay kasalukuyang sumasalamin sa “pinagsama-samang konsensya ng mundo.”
Tinukoy niya ang mga sumusunod bilang bahagi ng sistematikong paglipol:
Pagwasak sa mga kabahayan
Pag-atake sa mga ospital
Pagpapagutom sa mga bata
Aniya, hindi ito isang ordinaryong digmaan kundi isang “kolektibong parusa” at “estratehiya ng dominasyon.”
Paglabag sa Batas Internasyonal
pagpapalayas, at pagwasak ng mga tahanan.
Ayon sa kanya, ang mga sinadyang kondisyon na humahantong sa pagkawasak ng buong populasyon ay walang ibang tawag kundi genocide.
Panawagan sa Mundo ng Islam
“Kapag sinuri ng kasaysayan ang panahong ito, itatanong nito: ‘Habang sinasakal ang Gaza, nagsalita ba ang mundo ng Islam nang may iisang tinig? Kumilos ba tayo, o naghintay sa iba para kumilos para sa atin?’”
Mga Panukala para sa Aksyon
Paggamit ng lahat ng pampulitika, ekonomiko, at legal na paraan—kabilang ang mga parusa, boycott, at koordinadong presyur sa pandaigdigang antas.
Pag-uusig sa mga responsable sa lahat ng antas sa mga internasyonal na hukuman, at agarang pagputol ng ugnayan sa mga pumatay sa mga mamamayan ng Gaza.
Pagharap sa mga bansang kasabwat—yaong nagbibigay ng armas sa Israel, nagtatanggol sa kanila mula sa pagkondena, at gumagamit ng veto upang hadlangan ang hustisya.
“Ang neutralidad sa harap ng krimen ay hindi neutralidad—ito ay pakikipagsabwatan.”
Gaza bilang Simbolo ng Pagdurusa at Katatagan
Tinukoy ang Gaza bilang higit pa sa isang lugar ng pagdurusa—ito ay simbolo ng resistensya at paalala ng dignidad ng tao.
Nanawagan siya ng konkretong suporta, hindi lamang salita.
“Ang katawang Islamiko ay nasasaktan at dumudugo sa Gaza. Ang katahimikan ay pagtataksil sa ating sarili. Ang matapang na pagkilos ang tanging lunas.”
Pagtatapos: Panawagan sa Pagkakaisa
“Nawa’y maalala ng kasaysayan ang pagpupulong na ito hindi bilang okasyon ng mga talumpati at pangako, kundi bilang sandali kung kailan ang mundo ng Islam ay lumampas sa katahimikan tungo sa matatag na kalooban, mula sa pag-aalinlangan tungo sa matapang na pamumuno.”
“Ang Gaza ay hindi makapaghihintay. Ang panahon ng pagkilos ay ngayon.”
