Pag-okupa ng mga Sundalong Israeli sa Syria: Damascus Nagbabala sa Banta sa Kapayapaan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa mga awtoridad sa Damascus, nagpadala ang Israel ng 60 sundalo upang sakupin ang isang lugar sa loob ng hangganan ng Syria, malapit sa Jabal al-Sheikh (Mount Hermon).
Ang insidente ay naganap sa isang estratehikong burol na tinatanaw ang bayan ng Beit Jann.
Pahayag ng Syria
Tinawag ng Ministri ng Ugnayang Panlabas ng Syria ang insidente bilang:
• “Isang mapanganib na eskalasyon”
• “Direktang banta sa kapayapaan at seguridad ng rehiyon”
• “Pagpapakita ng agresibong patakaran ng okupasyon”
Pag-aresto sa mga Sibilyan
• Ayon sa mga lokal na residente, anim na mamamayang Syrian ang inaresto ng mga sundalong Israeli sa lugar.
Posisyon ng Israel
• Ayon sa tagapagsalita ng militar ng Israel, ang operasyon ay bahagi ng “routine military activity” sa timog Syria.
• Iginiit ng Israel na ang kanilang mga interbensyon ay bunga ng mga alalahaning pangseguridad, lalo na matapos ang pagbagsak ni Bashar al-Assad noong Disyembre.
• Binanggit din ang umano’y pangakong proteksyon sa minoryang Druze sa rehiyon.
De Facto Security Zone
• Mula pa noong Enero, sinabi ni Defense Minister Yisrael Katz na mananatili ang mga puwersa ng Israel sa tuktok ng Jabal al-Sheikh nang walang takdang panahon.
• Simula noon, nagpatayo ang Israel ng mga checkpoint, nagsasagawa ng regular na patrol, at nagsasagawa ng mga raid sa mga nayon ng Syria.
Kontekstong Diplomatiko
• Nangyayari ang insidente habang may mga negosasyong may tulong ng Estados Unidos upang pahupain ang tensyon sa timog Syria.
• Umaasa ang Damascus na makabuo ng kasunduan sa seguridad na maaaring magbukas ng pinto sa mas malawak na usapang pampulitika.
