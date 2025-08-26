Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Upang mailigtas ang tinatawag na “bansang okupador,” sinimulan ng Israel ang paggamit ng mga bayarang puwersa sa loob ng Yemen. Ayon sa ulat, ang mga pag-atake ng Israel sa mga sibilyang pasilidad sa Sanaa ay nagpapakita ng kawalan ng estratehiya at pagkalugmok sa harap ng mga hamon na dulot ng Yemen sa pagsuporta nito sa Gaza.
Ang mga missile strike ng Yemen, kabilang ang pinakahuli nitong multi-warhead missile na tumama sa loob ng Israel, ay nagdulot ng matinding pinsala at naglantad sa kahinaan ng depensang Israeli. Hindi na sapat ang Iron Dome, at ayon sa mga eksperto, kailangang muling suriin ang buong sistemang pangdepensa ng Israel.
Mentalidad ng Israel: Umiikot sa kawalan ng solusyon
Inilarawan ng ulat ang “mentalidad ng Israel” bilang baog at paulit-ulit, hindi makahanap ng paraan upang ihiwalay ang papel ng Yemen sa pagsuporta sa Gaza. Sa halip na harapin ang ugat ng problema, patuloy ang Israel sa mga airstrike na tinuturing ng mga Yemeni bilang propaganda lamang.
Pagkilos ng mga bayarang puwersa sa loob ng Yemen
Sa harap ng lumalakas na operasyon ng Yemen, nagsimulang maglabas ng pahayag ang mga opisyal ng Israel tungkol sa pangangailangang gamitin ang mga bayarang puwersa sa loob ng Yemen. Si Eliezer Maron, pinuno ng Israeli Navy, ay nanawagan sa isang panayam sa radyo na gamitin ang mga puwersang tapat sa “gobyernong kinikilala ng mundo” upang labanan ang mga puwersa ng Sanaa.
Pakikipag-ugnayan ng Israel sa mga lider ng “gobyernong bayaran”
Isiniwalat ng ulat ang pagbisita ng Israeli security analyst na si Jonathan Spyer sa lungsod ng Aden, kung saan nakipagpulong siya sa mga lider ng “Southern Transitional Council” at iba pang opisyal ng gobyernong bayaran. Layunin ng pagbisita: tukuyin kung handa ang mga grupong ito na makipagtulungan sa Israel laban sa mga puwersa ng Sanaa.
Sa kanyang ulat, binanggit ni Spyer ang mga pahayag ng mga opisyal na handa silang kumilos basta’t may “go signal.” Isa sa kanila, si Saleh Ali Hassan, ay nagsabing “kailangan lang namin ng berdeng ilaw, at lalaban kami sa mga Houthis.”
Reaksyon sa desisyon ng Estados Unidos
Ipinahayag ng tinaguriang “Ministro ng Depensa” ng gobyernong bayaran, si Mohsen Al-Daari, ang pagkadismaya sa desisyon ng Estados Unidos na makipagkasundo sa Sanaa at itigil ang mga opensiba. Ayon sa kanya, “hindi kami isinama sa desisyon, hindi kami sinabihan — ni sa pagsisimula, ni sa pagtigil.”
Plano ng mga bayaran: Suporta mula sa UAE, UK, Saudi, at Israel
Ibinunyag ni Al-Daari na may plano silang estratehikong operasyon kasama si Aidarus Al-Zubaidi ng Southern Transitional Council, na inaasahang susuportahan ng mga bansang gaya ng UAE, UK, Saudi Arabia, at Israel. Layunin: pabagsakin ang mga puwersa ng Sanaa.
Pagbisita sa mga frontlines
Dinala ng mga opisyal ng bayarang gobyerno si Spyer sa mga frontlines sa mga lalawigan ng Al-Dhalea at Shabwa. Nakipagpulong siya sa mga mandirigma ng “Southern Council” at tinukoy ang kanilang mga pangangailangan: drones, night vision equipment, mabibigat na armas, at artillery.
Epekto sa rehiyon: Yemen, Gaza, at ang pagbagsak ng imahe ng Israel
Sa kabila ng mga banta, nananatiling matatag ang Yemen sa paninindigan nitong hindi titigil hangga’t hindi natatapos ang pag-atake sa Gaza. Ayon sa mga tagamasid, kabilang na ang mga Israeli analyst, ang mga hakbang ni Netanyahu ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng Israel bilang isang “hindi matitinag na puwersa.”
Ang mga tagumpay ng Yemen at ang katatagan ng Gaza ay muling nagbigay pag-asa sa pagkakaisa ng mga bansang Arabo at Muslim sa isyu ng Palestina — isang bagay na pinaniniwalaang matagal nang pinatay ng mga puwersang Zionista.
