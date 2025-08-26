Baghaei: “Hindi tatanggapin ng Iran ang pagiging tapat kung hindi rin makakamit ang mga karapatang nakasaad sa kasunduan”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Tinuligsa ni Baghaei ang banta ng ilang kabisera sa Europa na ibalik ang mga internasyonal na parusa sa Iran sa pamamagitan ng mekanismong "Snapback".
Ayon sa kanya, ito ay:
Labag sa batas
May negatibong epekto
Maaaring itulak ang Europa palayo sa landas ng negosasyon
Panawagan sa Mutual na Pagtitiwala
Iginiit niya na handa ang Iran na ipagpatuloy ang negosasyon sa mga bansang Europeo.
Ngunit binigyang-diin na ang pagtitiwala ay hindi dapat maging isang panig lamang—dapat ito ay nakabatay sa kapwa obligasyon.
Kasaysayan ng Pagsunod ng Iran
Ipinaalala ni Baghaei na sumunod ang Iran sa mga probisyon ng kasunduan sa loob ng maraming taon.
Ngunit noong 2019, kinailangan nitong bawasan ang ilang obligasyon matapos umatras ang Estados Unidos mula sa kasunduan at mabigo ang Europa na punan ang kakulangan.
Kritisismo sa Alemanya
Binatikos niya ang posisyon ng German Chancellor ukol sa mga pag-atake ng Israel sa Iran, na tinawag niyang:
“Nakakasakit”
“Nakakabigo”
Binalikan din niya ang papel ng Alemanya sa pagbibigay ng mga materyales na may kaugnayan sa kemikal na armas sa rehimeng Saddam Hussein noong digmaan laban sa Iran.
Karapatan sa Enerhiyang Nukleyar
Iginiit ni Baghaei na hindi kailanman tatalikuran ng Iran ang karapatan nito sa mapayapang paggamit ng enerhiyang nukleyar.
Aniya, ang anumang pagsusugal ng Kanluran sa pagpapahina ng Iran sa pamamagitan ng presyur ay isang ilusyon na napatunayang mali na noon pa.
