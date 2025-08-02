Pagtaas ng Gutom sa Africa at Kanlurang Asya sa Kabila ng Pandaigdigang Pagbaba

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Habang bumababa ang pandaigdigang antas ng gutom noong 2024, nagbabala ang United Nations na lalong lumalala ang kalagayan sa Africa, kung saan mahigit sa ikalimang bahagi ng populasyon ay nakararanas ng gutom.
Sa pinakabagong ulat ng United Nations tungkol sa “Kalagayan ng Seguridad sa Pagkain at Nutrisyon sa Mundo 2025,” binigyang-diin na ang kontinente ng Africa pa rin ang may pinakamalaking bilang ng mga taong nagugutom sa buong mundo.
Ayon sa ulat na inihanda ng limang espesyal na ahensya ng UN, tinatayang mahigit sa 20% ng populasyon ng Africa—katumbas ng humigit-kumulang 307 milyong tao—ang nakaranas ng gutom noong 2024.
Ang bilang na ito ay halos kalahati ng kabuuang bilang ng mga nagugutom sa buong mundo noong 2024, na umabot sa 673 milyong tao.
Sa kabila ng krisis sa Africa, ipinapakita ng ulat ng UN na ang pandaigdigang antas ng gutom ay bahagyang bumaba sa 8.2% noong 2024, kumpara sa 8.5% noong 2023 at 8.7% noong 2022. Sa kabuuan, ito ay katumbas ng pagbaba ng 15 milyong tao mula 2023 at 22 milyong tao mula 2022.
Sa kabilang banda, patuloy ang pagtaas ng gutom sa Kanlurang Asya at karamihan ng bahagi ng Africa. Sa Kanlurang Asya, umabot sa 12.7% ang antas ng gutom, na katumbas ng mahigit 39 milyong tao.
Dagdag pa ng ulat, sa kabila ng bahagyang pagbaba sa pandaigdigang antas, nananatiling mas mataas ang bilang ng mga nagugutom kumpara sa panahon bago ang pandemya ng COVID-19. Ayon sa mga eksperto, ang mabagal na pagbuti ng seguridad sa pagkain ay dulot ng matinding pagtaas ng presyo ng pagkain sa mga nakaraang taon.
Batay sa mga pagtataya ng ulat, sa taong 2030, tinatayang 512 milyong tao sa buong mundo ang makararanas ng chronic malnutrition, kung saan 60% sa kanila ay matatagpuan sa Africa lamang.
Ang estadistikang ito ay isang malaking hamon sa pagtupad ng Ikalawang Layunin ng Sustainable Development Goals ng UN—ang pag-aalis ng gutom sa buong mundo.
