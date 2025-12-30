Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa isang eksklusibong ulat, iniulat ng pahayagang Ukrainiano na Kyiv Independent, batay sa mga detalye ng mga pag-uusap sa telepono ni Volodymyr Zelensky, na isang araw bago ang pagharap ng Pangulo ng Ukraine sa kanyang katapat na Amerikano, nagbigay ng pribadong babala ang mga lider ng ilang bansang Europeo. Ayon sa ulat, ipinahayag nila ang pangamba na maaaring hindi maging maayos ang mga naturang negosasyon at hinikayat si Zelensky na “maging maingat.”
Nabahala ang mga opisyal ng Europa na ang diplomasya ni Donald Trump, kasama ang mga direktang komunikasyon sa pagitan ng Washington at Moscow, ay maaaring magtulak sa Kyiv na mag-alok ng mga maagang konsesyon hinggil sa teritoryo at mga garantiya sa seguridad.
Bilang tugon sa mga alalahaning ito, sinabi ni Zelensky na nagpakita na siya ng pinakamalawak na antas ng kakayahang umangkop na posible, at wala na umano siyang maibibigay pang karagdagang konsesyon.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo (Serye)
1. Pagkakaiba ng Pananaw sa Loob ng Kanlurang Alyansa
Ang babala ng mga lider Europeo ay nagpapahiwatig ng umiiral na pagkakaiba ng pananaw sa loob ng Kanlurang kampo hinggil sa estratehiya sa Ukraine, partikular sa balanse sa pagitan ng diplomasya at pagtitiyak ng pangmatagalang seguridad.
2. Pangamba sa “Maagang Konsesyon”
Ang takot na mapilitang magbigay ng konsesyon sa usapin ng teritoryo at seguridad ay sumasalamin sa sensitibong kalikasan ng mga negosasyong may kaugnayan sa soberanya, kung saan ang anumang kompromiso ay may malalim na implikasyong pampulitika at panlipunan.
3. Papel ng Direktang Ugnayan ng Malalaking Kapangyarihan
Ang pagbanggit sa direktang komunikasyon ng Washington at Moscow ay nagpapakita ng pangamba ng mas maliliit o direktang apektadong estado na maaaring maisantabi ang kanilang mga interes sa mga pag-uusap ng malalaking kapangyarihan.
4. Limitasyon ng Diplomasya ng Kyiv
Ang pahayag ni Zelensky na wala na siyang maibibigay pang konsesyon ay nagpapakita ng hangganan ng kakayahang umangkop ng pamahalaang Ukrainiano, na kailangang timbangin ang panlabas na presyur laban sa panloob na lehitimasyon at pampublikong suporta.
