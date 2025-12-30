Ano ang Naging Padron ng Taktika ng Washington sa Digmaan sa Gaza?

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinakita ng ugnayan ng Estados Unidos at ng Israel sa digmaan sa Gaza na ang mga lihim na presyur na walang kaakibat na konkretong hakbang ay nauuwi sa pampulitikang “berdeng ilaw.” Ang ganitong padron, sa aktuwal na larangan ng labanan, ay nagbunga ng pakinabang para sa Israel at pinsala para sa mga sibilyan.
Ayon sa ulat ng magasin na Foreign Affairs, ipinamalas ng digmaan sa Gaza na ang walang kondisyong suporta ng Washington ay hindi naging mabisang pingga ng presyur, bagkus ay nauwi sa isang “blankong tseke” para sa Tel Aviv.
Binanggit din na may hawak na mga instrumento ng presyur ang Washington, subalit umatras ito sa paggamit ng mga iyon laban sa Israel.
Hindi kailanman ginamit ang tulong-militar bilang epektibong pingga upang baguhin ang asal ng Israel. Ang tinatawag na Leahy Laws—na nagbabawal sa tulong ng Estados Unidos sa mga yunit-militar na inaakusahan ng malubhang paglabag sa karapatang pantao—ay sa praktika ay isinantabi sa kaso ng Israel, sa kabila ng katotohanang hindi pinahihintulutan ng mga batas na ito ang naturang eksepsiyon.
Mula sa paunang presyur tungo sa ganap na pag-uurong ng patakaran ng Washington pabor sa Tel Aviv: isang salaysay ng unti-unting pagbabago ng tindig ni Donald Trump kaugnay ng digmaan sa Gaza.
Ayon sa ulat, sa mga sumunod na buwan ay de-facto na ipinasa ng bagong administrasyon ang patakarang Amerikano sa Israel. Matapos magsimula ang tigil-putukan noong Enero, hindi nagsagawa ng makabuluhang pagsisikap ang mga tagapayo ni Trump upang hikayatin si Benjamin Netanyahu na makilahok sa mga negosasyon para sa pagpapalawig ng tigil-putukan lampas sa unang yugto. Nang unilateral na basagin ng punong ministro ng Israel ang tigil-putukan sa pamamagitan ng serye ng mga pag-atakeng panghimpapawid noong Marso, pinagtibay at inaprubahan ni Trump ang mga naturang pag-atake.
Sa halip na idiin ang Israel na palawakin ang pagpasok ng tulong pantao, nanatiling tahimik ang pamahalaan ng Estados Unidos sa harap ng ganap at mapaminsalang paglikkob sa Gaza na tumagal nang mahigit dalawang buwan at nauwi sa matinding kakulangan sa pagkain sa ilang bahagi ng rehiyon.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo (Serye)
1. Presyur na Walang Pagpapatupad
Ipinahihiwatig ng salaysay na ang diplomasya ng Washington ay umasa sa retorika ng presyur nang walang kasunod na mekanismo ng pagpapatupad, na nagbawas sa bisa nito bilang kasangkapan sa patakarang panlabas.
2. “Blankong Tseke” at Pananagutan
Ang paglalarawan sa walang kondisyong suporta bilang blankong tseke ay tumutukoy sa kakulangan ng malinaw na hangganan o kundisyon, na may implikasyon sa pananagutan sa ilalim ng internasyonal na makataong batas.
3. Selektibong Paglalapat ng Mga Pamantayan
Ang usapin ng Leahy Laws ay naglalantad ng tensiyon sa pagitan ng mga nakasaad na pamantayang legal ng Estados Unidos at ng aktuwal na praktika kapag may kinalaman sa malalapit na kaalyado.
4. Pagbabago ng Patakaran at Personalidad ng Pamumuno
Ang inilalarawang pag-ikot ng tindig ni Trump ay nagpapakita kung paanong ang mga personal na desisyon at ugnayan ng mga lider ay maaaring humubog sa direksiyon ng pambansang patakaran sa mga sitwasyong krisis.
5. Humanitarian na Epekto bilang Sukatan
Ang katahimikan sa harap ng malawakang paglikkob at krisis pantao ay naglalagay ng diin sa agwat sa pagitan ng mga layuning panseguridad at ng mga obligasyong makatao, na patuloy na sentro ng pandaigdigang debate hinggil sa Gaza.
