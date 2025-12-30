  1. Home
Video | Ang Lalaking Nagpanatili sa Tel Aviv sa Kalagayang Mataas ang Antas ng Pagbabantay sa Loob ng Mahigit Dalawampung Taon

30 Disyembre 2025 - 16:38
News ID: 1768025
Ang pamagat ay gumagamit ng wika ng patuloy na babala upang ilarawan ang isang indibidwal bilang salik ng pangmatagalang impluwensiya sa seguridad, sa halip na isang panandaliang o episodikong banta.

Ang pamagat ay gumagamit ng wika ng patuloy na babala upang ilarawan ang isang indibidwal bilang salik ng pangmatagalang impluwensiya sa seguridad, sa halip na isang panandaliang o episodikong banta.

Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo (Serye)

1. Retorika ng Pangmatagalang Banta

Ang pamagat ay gumagamit ng wika ng patuloy na babala upang ilarawan ang isang indibidwal bilang salik ng pangmatagalang impluwensiya sa seguridad, sa halip na isang panandaliang o episodikong banta.

2. Personalisasyon ng Tunggalian

Sa pamamagitan ng pagtutok sa isang tao, inililipat ng diskurso ang pansin mula sa mga istrukturang pampulitika at militar tungo sa papel ng indibidwal, na karaniwang teknik sa mga naratibong pangseguridad at propaganda.

3. Sikolohikal na Dimensiyon ng Seguridad

Ang pagbanggit sa “kalagayang alerto” sa loob ng dalawang dekada ay nagpapahiwatig hindi lamang ng pisikal na paghahanda, kundi pati ng sikolohikal na epekto sa estado at lipunan—isang mahalagang aspeto sa modernong konsepto ng deterrence.

4. Simbolikong Kahulugan

Ang ganitong paglalarawan ay maaaring magbigay sa nasabing indibidwal ng simbolikong katayuan—bilang representasyon ng pagtutol, paglaban, o patuloy na hamon—depende sa pananaw ng naglalahad at ng mambabasa.

