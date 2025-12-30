Video | Ang Lalaking Nagpanatili sa Tel Aviv sa Kalagayang Mataas ang Antas ng Pagbabantay sa Loob ng Mahigit Dalawampung Taon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang pamagat ay gumagamit ng wika ng patuloy na babala upang ilarawan ang isang indibidwal bilang salik ng pangmatagalang impluwensiya sa seguridad, sa halip na isang panandaliang o episodikong banta.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo (Serye)
1. Retorika ng Pangmatagalang Banta
2. Personalisasyon ng Tunggalian
Sa pamamagitan ng pagtutok sa isang tao, inililipat ng diskurso ang pansin mula sa mga istrukturang pampulitika at militar tungo sa papel ng indibidwal, na karaniwang teknik sa mga naratibong pangseguridad at propaganda.
3. Sikolohikal na Dimensiyon ng Seguridad
Ang pagbanggit sa “kalagayang alerto” sa loob ng dalawang dekada ay nagpapahiwatig hindi lamang ng pisikal na paghahanda, kundi pati ng sikolohikal na epekto sa estado at lipunan—isang mahalagang aspeto sa modernong konsepto ng deterrence.
4. Simbolikong Kahulugan
Ang ganitong paglalarawan ay maaaring magbigay sa nasabing indibidwal ng simbolikong katayuan—bilang representasyon ng pagtutol, paglaban, o patuloy na hamon—depende sa pananaw ng naglalahad at ng mambabasa.
