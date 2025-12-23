Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sinabi ni Rosemary DiCarlo, Pangalawang Kalihim-Heneral ng United Nations para sa mga Usaping Pampulitika at Pangkapayapaan, sa pulong ng UN Security Council—na ginanap hinggil sa Resolusyon 2231 sa kabila ng pagtutol ng Russia, China, at Iran—na ang isang negosasyon at napagkasunduang solusyon na tumitiyak sa pangkalahatang layunin ng mapayapang programang nukleyar ng Iran at pag-alis ng mga parusa ang nananatiling pinakamainam na opsyon para sa pandaigdigang komunidad.
✍️ Gayunpaman, lumilitaw ang pangunahing tanong: kanino isasagawa ang negosasyon?
Sa Estados Unidos, na sa gitna ng negosasyon ay nagsagawa ng pag-atake laban sa Iran at nauna nang binawi ang JCPOA?
Sa Europa, na nabigong tuparin ang sarili nitong mga pangako?
O sa United Nations, na ayon sa mga kritiko ay kulang sa independiyenteng kapangyarihan at naiimpluwensiyahan ng Estados Unidos at iba pang aktor?
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ipinapakita ng pahayag ng UN ang patuloy na pag-asa ng pandaigdigang diplomasya sa negosasyon bilang pangunahing mekanismo sa paglutas ng mga hidwaang nukleyar. Subalit, binibigyang-diin ng mga kritikal na tanong ang krisis ng tiwala na bumabalot sa proseso: ang nakaraang paglabag sa mga kasunduan, hindi pagtupad sa mga obligasyon, at limitadong awtonomiya ng mga institusyong multilateral ay nagpapahina sa kredibilidad ng panibagong negosasyon.
Sa ganitong konteksto, ang hamon ay hindi lamang teknikal—kung paano titiyakin ang mapayapang kalikasan ng programang nukleyar—kundi istruktural at pampulitika: kung paano muling bubuuin ang tiwala, pananagutan, at pagiging maaasahan ng mga kalahok. Kung walang malinaw at kapani-paniwalang garantiya, ang panawagan sa negosasyon ay nananatiling teoretikal na hangarin sa halip na isang praktikal at matibay na landas tungo sa pangmatagalang solusyon.
