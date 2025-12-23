Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinahayag ng kinatawan ng Tsina sa United Nations Security Council na sinusuportahan ng Beijing ang posisyon ng Russia, at iginiit na nagwakas na ang bisa ng Resolusyon 2231.
Dagdag pa niya, hindi maaaring magsagawa ng anumang hakbang ang Security Council batay lamang sa mga alegasyon ng tatlong bansang Europeo, dahil ang ganitong aksyon ay magdudulot lamang ng pinsala sa kredibilidad at reputasyon ng Security Council.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang pahayag ng kinatawan ng Tsina ay sumasalamin sa lumalalim na pagkakahati sa loob ng United Nations Security Council hinggil sa interpretasyon at pagpapatupad ng Resolusyon 2231, na may kaugnayan sa kasunduang nukleyar ng Iran. Ang malinaw na pagsuporta ng Beijing sa Moscow ay nagpapakita ng pagbuo ng magkakatugmang posisyon ng ilang pangunahing kapangyarihan laban sa inisyatiba ng mga bansang Europeo.
Mula sa perspektibong institusyonal, binibigyang-diin ng Tsina ang panganib ng pagpapolitisa sa mga mekanismo ng Security Council, kung saan ang mga desisyon ay maaaring mabatay sa panig na interes sa halip na sa umiiral na ligal at multilateral na balangkas. Ang babala tungkol sa pinsala sa kredibilidad ng Konseho ay nagpapakita ng mas malawak na pangamba: na ang patuloy na paggamit ng Security Council bilang kasangkapan ng iilang estado ay maaaring magpahina sa lehitimasyon ng pandaigdigang sistemang multilateral.
Sa kabuuan, ipinahihiwatig ng posisyong ito na ang usapin ng Resolusyon 2231 ay hindi na lamang teknikal o ligal, kundi bahagi ng mas malawak na tunggalian sa pandaigdigang kaayusan, kung saan ang balanse ng kapangyarihan at ang hinaharap ng multilateralismo ay hayagang tinutukoy.
