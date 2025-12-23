Sa pulong ng United Nations Security Council na tumalakay sa usapin ng Iran, sinabi ng kinatawan ng Alemanya na hinihiling ng Berlin sa Iran na muling ipagpatuloy ang pakikipagtulungan nito sa International Atomic Energy Agency (IAEA). Binigyang-diin niya na ang isang komprehensibo at pangmatagalang solusyon ay maaari lamang makamit sa pamamagitan ng patuloy na diyalogo.
Dagdag pa ng kinatawan ng Alemanya: “Kami ay laging handa para sa pakikipag-usap, subalit kinakailangan na magsimula na ang gawain ng isang pangkat ng mga eksperto upang magsagawa ng isang independiyenteng pagsusuri.”
Ayon pa sa kanya, ang mga resolusyon ng UN Security Council ay dapat ituring bilang mga kasangkapan upang isulong ang diyalogo, at binigyang-diin ang pangangailangang “matiyak na walang umiiral na banta.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang pahayag ng kinatawan ng Alemanya ay nagpapakita ng tradisyunal na posisyon ng mga bansang Europeo na naglalayong pagsamahin ang diyalogo at mekanismong pang-inspeksiyon sa pagharap sa isyu ng programang nukleyar ng Iran. Ang paggiit sa muling pakikipagtulungan sa IAEA at sa papel ng mga ekspertong independiyente ay nagpapahiwatig ng patuloy na pagtitiwala ng Europa sa teknokratikong pagsusuri bilang batayan ng pampulitikang desisyon.
Gayunpaman, sa mas malawak na konteksto, ang ganitong paninindigan ay nahaharap sa hamon ng kredibilidad, lalo na sa liwanag ng mga nakaraang karanasan kung saan ang mga resolusyon at kasunduan ay hindi ganap na nagbunga ng konkretong benepisyo, partikular sa usapin ng pag-alis ng mga parusa. Para sa mga kritiko, ang patuloy na pagtuon sa resolusyon at inspeksiyon nang walang malinaw na garantiya ng pagtupad sa mga obligasyon ng kabilang panig ay maaaring magpalalim sa kawalan ng tiwala sa halip na magbukas ng bagong landas tungo sa tunay na kompromiso.
Sa kabuuan, ipinapakita ng pahayag ng Alemanya ang pagpapatuloy ng diplomasiyang nakasentro sa proseso, habang nananatiling bukas ang tanong kung ang kasalukuyang balangkas ng diyalogo ay sapat upang tugunan ang mas malalim na usaping pampulitika at istruktural na bumabalot sa krisis.
