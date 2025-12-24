Berdeng Ilaw ng Estados Unidos sa Tel Aviv para sa Posibleng Pag-atake sa Lebanon, Kasabay ng mga Pagbabago sa Pamunuan ng Hukbong Sandatahan ng Israe

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa gitna ng tumitinding galaw at aktibidad ng hukbong sandatahan ng rehimeng Sionista sa hilagang bahagi ng sinasakop na Palestina, itinalaga ng ministro ng digmaan ng rehimeng ito ang mga bagong kumandante ng hukbong panghimpapawid at pandagat. Kasabay nito, iniulat ng mga midyang Israeli na nagbigay ang Estados Unidos ng tinatawag na “berdeng ilaw” para sa isang posibleng pag-atake ng Tel Aviv laban sa katimugang Lebanon. Nagaganap ang mga pagbabagong ito sa panahong lumalala ang mga banta laban sa Lebanon at tumitindi ang mga pag-atake sa mga timog na rehiyon ng bansa, sa malinaw na paglabag sa umiiral na tigil-putukan.
Samantala, ang paglalantad ng tinaguriang “Dokumento ng Pader ng Jerico” ay nagpapakita na ang hukbong sandatahan ng Israel, sa kabila ng pagkakaroon ng paunang pagtataya at senaryo hinggil sa operasyon ng Hamas, ay nabigong pigilan ang aktuwal na pagsasakatuparan nito. Isinagawa rin ang mga bagong pagtatalaga sa konteksto ng malalim na alitan sa pagitan ng ministro ng digmaan at ng pinuno ng pangkalahatang kawani ng hukbo, kaugnay ng proseso ng pagpili ng mga kumandante at ng tunggalian sa pagitan ng mga konsiderasyong pampulitika at ng mga pamantayang propesyonal sa larangan ng militar.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Estratehikong Dimensiyong Panrehiyon
Ipinahihiwatig ng ulat ang patuloy na pag-igting ng sitwasyong panseguridad sa rehiyon, partikular sa hangganan ng Israel at Lebanon, na may potensiyal na magbukas ng mas malawak na tunggalian.
2. Papel ng Estados Unidos
Ang sinasabing “berdeng ilaw” ng Washington ay nagpapakita ng patuloy na impluwensiya ng Estados Unidos sa mga desisyong militar ng Israel at ng implikasyon nito sa balanse ng kapangyarihan sa Gitnang Silangan.
3. Krisis sa Pamumuno at Pamamahala Militar
Ang mga pagbabago sa pamunuan ng hukbo, kasabay ng mga alitang panloob sa antas ng mataas na opisyal, ay maaaring magpahina sa koordinasyon at pagiging epektibo ng mga operasyong militar.
4. Kabiguan sa Intelihensiya at Paghahanda
Ang nilalaman ng “Dokumento ng Pader ng Jerico” ay naglalantad ng seryosong kakulangan sa kakayahan ng hukbong Israeli na isalin ang impormasyon sa intelihensiya tungo sa epektibong pag-iwas at paghadlang sa mga banta.
5. Epekto sa Katatagan ng Rehiyon
Ang pinagsamang mga salik ng panlabas na presyur, panloob na alitan, at patuloy na paglabag sa tigil-putukan ay nagdaragdag sa panganib ng mas malawak at mas mapaminsalang tunggalian sa rehiyon.
