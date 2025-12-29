Video | Isang Mural sa Kahabaan ng Tatak ng Mehr-e Kowsar; Sa Lilim ng Mapagkalingang Imam

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Kasabay ng pagdiriwang ng Banal na Buwan ng Rajab, ang obrang pansining na ito ay nilikhâ at ikinabit sa loob ng Banal na Dambana ng Imam Reza (Haram-e Razavi) sa pamamagitan ng mga babaeng pintor at kaligrapong alagad ng sining. Ang likhang-sining ay sumasalamin sa espirituwalidad, debosyon, at mataas na antas ng artistikong pagpapahayag sa loob ng isang sagradong espasyo.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Papel ng Kababaihan sa Sining Panrelihiyon
Itinatampok ng proyektong ito ang aktibong partisipasyon ng kababaihan sa paglinang at pagpapanatili ng sining na may malalim na relihiyoso at kultural na kabuluhan, na nagpapakita ng kanilang mahalagang ambag sa pampublikong espasyong espirituwal.
2. Ugnayan ng Panahon at Espasyo
Ang pagsasakatuparan ng mural sa banal na buwan ng Rajab at sa loob ng Haram-e Razavi ay nagpapalakas sa simbolikong halaga ng likhang-sining, kung saan ang panahon at lugar ay nagiging daluyan ng mas malalim na mensaheng espirituwal.
3. Sining Bilang Daluyan ng Debosyon
Ang mural ay hindi lamang isang biswal na obra kundi isang anyo ng panalangin at debosyon, na nag-uugnay sa estetika, pananampalataya, at kolektibong identidad ng mga mananampalataya.
4. Kultural at Panlipunang Kahalagahan
Ang ganitong uri ng pampublikong sining sa loob ng isang banal na pook ay nagpapatibay sa papel ng kultura bilang tulay sa pagitan ng tradisyon, pananampalataya, at kontemporaryong ekspresyon.
