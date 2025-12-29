Pangkalahatang Punong-Himpilan ng Sandatahang Lakas: Hindi Namin Pahihintulutan ang Anumang Pinsala sa Bayan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa isang pahayag na inilabas ng Pangkalahatang Punong-Himpilan ng Sandatahang Lakas bilang paggunita sa anibersaryo ng ika-9 ng Dey, binigyang-diin ang sumusunod:
Ang mga handang magsakripisyo at buong-tapang na kasapi ng Sandatahang Lakas, sa taglay na kahandaan at awtoridad, ay hindi magpapahintulot na mapinsala ang bansa at ang seguridad ng mamamayan. Dagdag pa rito, kung sakaling magkaroon ng muling pagkakamali o agresyon mula sa mga kaaway, saanman at kailanman, sila ay makatatanggap ng mga tugon na higit na mas matindi, mas matatag, at mas mapanira kaysa sa mga naranasan noong nakaraang yugto.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Mensahe ng Deterrence at Kahandaan
Ang pahayag ay malinaw na nakatuon sa pagpapalakas ng mensahe ng deterrence, na binibigyang-diin ang kahandaan ng sandatahang lakas na tumugon sa anumang banta laban sa bansa at sa mamamayan nito.
2. Simbolikong Kahalagahan ng Ika-9 ng Dey
Ang pag-uugnay ng pahayag sa anibersaryo ng ika-9 ng Dey ay nagbibigay rito ng simbolikong bigat, na naglalayong pagtibayin ang pambansang pagkakaisa at ang lehitimasyon ng papel ng sandatahang lakas sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad.
3. Diskursong Militar at Pampublikong Seguridad
Ang diin sa “kahandaan at awtoridad” ay nagpapakita ng opisyal na posisyon na ang seguridad ng mamamayan ay itinuturing na pangunahing tungkulin, at na ang anumang banta ay haharapin sa paraang determinadong militar.
4. Impluwensiya sa Rehiyonal na Persepsyon
Ang ganitong uri ng pahayag ay hindi lamang panloob na mensahe kundi maaari ring magsilbing panlabas na signal sa mga potensyal na kalaban hinggil sa antas ng tugon na maaaring asahan sa hinaharap.
...........
328
Your Comment