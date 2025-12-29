Video | Isang Makabuluhang Salaysay ng Pinuno ng Rebolusyon hinggil sa Sakripisyo ni Saheed Gen.Hajj Qasem para sa mga Mamamayan ng Rehiyon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang salaysay ng Pinuno ng Rebolusyon ay inilalahad sa balangkas ng kolektibong alaala, kung saan ang pigura ni Haj Qasem ay inilalarawan bilang sagisag ng sakripisyo at paglilingkod na lampas sa hanggahan ng isang bansa.
#Iranamard (Lalaking Iraniano / Sagisag ng Katapangan at Paglilingkod)
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Diskursong Pang-alaala at Pambansang Narratibo
Ang salaysay ng Pinuno ng Rebolusyon ay inilalahad sa balangkas ng kolektibong alaala, kung saan ang pigura ni Haj Qasem ay inilalarawan bilang sagisag ng sakripisyo at paglilingkod na lampas sa hanggahan ng isang bansa.
2. Rehiyonal na Dimensiyon ng Sakripisyo
Ang pagbibigay-diin sa “mga mamamayan ng rehiyon” ay nagpapalawak sa kahulugan ng kanyang papel mula sa pambansang antas tungo sa mas malawak na kontekstong rehiyonal, na binibigyang-kahulugan ang kanyang mga gawain bilang bahagi ng isang panrehiyong pananaw sa seguridad at katatagan.
3. Papel ng Liderato sa Pagbuo ng Pampublikong Persepsyon
Ang ganitong mga salaysay mula sa mataas na liderato ay may mahalagang papel sa paghubog ng pampublikong persepsyon, pagpapalakas ng mga halagahang tulad ng sakripisyo, katapatan, at kolektibong pananagutan.
4. Simbolismo at Identidad
Ang paggamit ng hashtag na #Iranamard ay nagsisilbing simbolikong etiketa na nag-uugnay sa indibidwal na pigura sa mas malawak na identidad pambansa at kultural, na naglalayong magpatibay ng damdaming pagkakaisa at pagpapatuloy ng mga ipinapahalagang prinsipyo.
