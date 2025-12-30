Muling Inulit ni Grossi ang Pahayag Hinggil sa Umano’y Pangangailangan ng Pag-inspeksiyon sa mga Napinsalang Pasilidad ng Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Muling inulit ng Direktor-Heneral ng Pandaigdigang Ahensiya sa Enerhiyang Atomika (IAEA)—na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa kinokondena ang pag-atake sa mga pasilidad nuklear ng Iran—ang kanyang mga pahayag tungkol sa umano’y “pangangailangan” ng pagbisita at pag-inspeksiyon sa mga pasilidad na napinsala. Ayon sa kanya, ang muling pagbabalik ng mga inspektor ng Ahensiya sa mga nasabing lugar ang pinakamahalagang isyung kinakaharap niya sa usaping may kaugnayan sa Iran.
Ibinahagi ni Rafael Grossi ang mga pahayag na ito sa isang panayam sa ahensiyang balita na RIA Novosti. Dagdag niya, muling naitatag at naipagpatuloy ang ilang aktibidad ng inspeksiyon, subalit nananatiling lubhang limitado ang saklaw nito. Aniya, tanging yaong mga pasilidad na hindi tinamaan ng pag-atake ang kasalukuyang naaabot ng mga inspektor. Itinuring niya itong positibo sa isang banda, sapagkat ang mga naturang pasilidad ay kabilang sa napagkasunduang talaan ng mga lugar na saklaw ng inspeksiyon, na may malaking kahalagahan para sa Ahensiya. Gayunman, binigyang-diin niyang walang dudang higit na mahalaga ang tatlong iba pang pasilidad, dahil naroon pa rin ang malaking dami ng mga materyal nuklear at kagamitan, at kinakailangan umanong makabalik ang Ahensiya sa mga iyon.
Ipinagpatuloy pa niya na nagsimula na ang Ahensiya ng mga pag-uusap sa Iran, at siya ay may regular na pakikipag-ugnayan sa Ministro ng Ugnayang Panlabas at iba pang matataas na opisyal. Gayunpaman, ayon sa kanya, nananatiling limitado ang antas ng kooperasyon. Ito raw ang kasalukuyang kalagayan.
Sa pagtugon sa tanong kung pinag-aaralan ba ng Ahensiya ang isang senaryo kung saan ganap na tatalikuran ng Iran ang mas malawak na inspeksiyon at higit na lilimitahan ang akses ng mga pandaigdigang eksperto sa mga pasilidad nuklear nito, sinabi ni Grossi na obligasyon ng Ahensiya na isaalang-alang ang lahat ng posibleng senaryo. Aniya, ang hindi paggawa nito ay magiging isang anyo ng kawalan ng pananagutan. Dahil dito, lahat ng opsiyon ay nananatiling bukas.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo (Serye)
1. Isyu ng Neutralidad at Kredibilidad ng IAEA
Ang pagbanggit na hindi pa kinokondena ng IAEA ang pag-atake sa mga pasilidad nuklear ng Iran ay nagpapahiwatig ng patuloy na debate hinggil sa neutralidad at pampulitikang kredibilidad ng Ahensiya sa gitna ng tensiyong geopolitikal.
2. Inspeksiyon bilang Instrumentong Pampulitika at Teknikal
Bagaman teknikal ang mandato ng IAEA, ipinakikita ng pahayag ni Grossi na ang usapin ng inspeksiyon ay may malinaw na dimensiyong pampulitika, lalo na kapag may kinalaman sa mga pasilidad na napinsala ng pag-atake.
3. Limitadong Kooperasyon at Dinamika ng Negosasyon
Ang pagkilala sa “limitadong kooperasyon” ay sumasalamin sa mas malawak na konteksto ng tensyon sa pagitan ng Iran at mga internasyonal na institusyon, kung saan ang tiwala at seguridad ay pangunahing salik sa antas ng pakikipagtulungan.
4. Paghahanda sa mga Posibleng Senaryo
Ang pahayag na “lahat ng opsiyon ay nasa mesa” ay nagpapakita ng institusyonal na lohika ng IAEA na maghanda para sa iba’t ibang kinalabasan, subalit maaari rin itong ituring ng mga estado bilang indikasyon ng presyur o potensiyal na eskalasyon sa diplomatikong antas.
