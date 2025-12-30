Video | Nagtipon sa White House ang mga umano’y mandarambong ng lupain at mandaragat ng langis

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa pahayag, tumanggap si Benjamin Netanyahu ng pahintulot mula kay Donald Trump upang magsagawa ng mga pag-atake laban sa mga pabrika ng ballistic missile at sa programang nuklear ng Iran.
Hindi magtatagumpay ang mga nagsusulong ng digmaan. Ang tinaguriang Axis of Resistance, na pinamumunuan ng Islamikong Republika ng Iran, ay sinasabing magwawagi.
Ito ay ipinahahayag nang may ganap na pananampalataya, insha’Allah.
Dagdag pa, iginiit na ang diumano’y pamamayani ng takot at karahasan ay hindi magpapatuloy.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo (Serye)
1. Diskursong Pampulitika at Retorika ng Pagtutol
Ang wika ng pahayag ay malinaw na gumagamit ng matinding retorika upang ilarawan ang mga aktor at desisyon sa pandaigdigang pulitika, na karaniwang nakikita sa mga diskursong tumututol sa hegemonya at interbensiyong militar.
2. Pananampalataya bilang Pinagmumulan ng Paninindigan
Ang paggamit ng insha’Allah ay nagpapakita ng papel ng pananampalataya bilang salik ng kumpiyansa at katatagan sa gitna ng tensiyong geopolitikal, na nagbibigay ng moral at espirituwal na balangkas sa pampulitikang posisyon.
3. Axis of Resistance bilang Konseptong Geopolitikal
Ang pagbanggit sa Axis of Resistance ay sumasalamin sa isang alternatibong pananaw sa kaayusang panrehiyon, kung saan ang paglaban sa panlabas na impluwensiya ay itinatanghal bilang lehitimong estratehiya ng estado at mga kaalyado nito.
4. Pagwawakas sa Retorika ng “Pamamayani ng Takot”
Ang pahayag na hindi magpapatuloy ang “pamumuno ng takot” ay nagpapahiwatig ng paniniwala sa pagbabago ng balanse ng kapangyarihan, bagama’t nananatiling bahagi ito ng normatibong diskurso at hindi pa tiyak na kinalabasan sa antas ng aktuwal na pangyayari.
...........
328
Your Comment