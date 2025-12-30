Pahayag ng Pamilya ni “Abu Ubaida,” ang Yumaong Tagapagsalita ng mga Brigada ng al-Qassam ng Hamas

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Noong Lunes ng gabi, matapos ipahayag ang kanyang pagpanaw, naglabas ng isang opisyal na pahayag ang pamilya ng Huthayfa Samir Abdullah Mahmoud Yasin al-Kahlout, na mas kilala bilang “Abu Ubaida,” tagapagsalita ng mga Brigada ng Qassam, ang sangay-militar ng Hamas. Sa pahayag, kinumpirma ng pamilya ang pagkamatay ni al-Kahlout, kasama ang kanyang asawa at mga anak, sa isang operasyong pagpaslang.
Sa nasabing pahayag, inilarawan ang isang makatao at espirituwal na larawan ng tinaguriang “nakamaskarang tagapagsalita,” at tinukoy ang kanyang mga katangiang moral, intelektuwal, at kaugnay sa armadong pakikibaka. Ayon sa pamilya, sa loob ng maraming taon ay naging simbolo siya ng pagtutol, at ang kanyang mga pahayag ay nagbigay ng pag-asa sa maraming tagasuporta sa iba’t ibang panig ng mundo.
Ang pamilya ng yumao—na tinukoy ang kanilang sarili bilang “pamilyang may maskara,” bilang pagtukoy sa imahe ng naturang tagapagsalita—ay naglabas ng pahayag na nagpapahayag ng dignidad at dangal, at inihayag ang pagkamatay ni Huthayfa Samir Abdullah Mahmoud Yasin al-Kahlout. Ayon sa pahayag, siya ay nasawi sa isang operasyong pagpaslang kasama ang kanyang asawa, dalawang anak na babae, at isang anak na lalaki.
Binigyang-diin ng pamilya al-Kahlout ang kanilang pagtanggap sa kalooban at kapasyahan ng Diyos, at sinabi: “Ito ang kamatayan ng mga taong matatag at ang hantungan ng mga itinuturing na bayani. Ang aming minamahal na anak ay tumahak sa isang landas na hitik sa panganib; ipinagtanggol niya ang itinuturing niyang banal na layunin ng kanyang bayan at naging tinig ng paglaban ng mga mamamayang ito. Maraming ulit siyang naging target ng tangkang pagpaslang hanggang sa, sa huli, ay dumating ang kanyang kamatayan.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo (Serye)
1. Pamilya bilang Tagapagdala ng Naratibo
Ipinakikita ng pahayag kung paanong ang mga pamilya ng mga pangunahing personalidad sa armadong tunggalian ay nagiging mahalagang tagapagdala ng naratibo, na nagbibigay-kahulugan sa mga pangyayari mula sa perspektibong personal at kolektibo.
2. Simbolismo ng “Nakamaskarang Tagapagsalita”
Ang pagbanggit sa maskara ay nagsisilbing simbolo ng pagkakakilanlan at seguridad, gayundin ng pagbuo ng isang pampublikong imahe na humihiwalay sa indibidwal na persona at nagbibigay-diin sa papel o tungkulin sa loob ng isang organisasyon.
3. Diskurso ng Dangal at Pananampalataya
Ang paggamit ng wika hinggil sa pagtanggap sa kalooban ng Diyos at dignidad sa harap ng kamatayan ay sumasalamin sa isang diskursong relihiyoso at kultural na karaniwan sa mga konteksto ng matagalang tunggalian.
4. Impluwensiya sa Pampublikong Opinyon
Ang ganitong mga pahayag ay maaaring magkaroon ng makabuluhang epekto sa pampublikong opinyon at emosyon, kapwa sa loob at labas ng rehiyon, sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa aspeto ng pamilya, pagkalugi, at paniniwala—sa halip na sa mga detalye ng operasyong militar.
...........
328
Your Comment