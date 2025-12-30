Video | Muling Pag-uulit ng mga Pahayag at Banta ni Trump laban sa Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Sa isang pulong kasama si Benjamin Netanyahu at sa harap ng mga mamamahayag, muling inulit ng Pangulo ng Estados Unidos ang kanyang mga pahayag at banta laban sa Iran. Iginiit niya: “Narinig ko na sinisikap ng Iran na muling palakasin ang kanilang mga kakayahan, at kung ito ay totoo, aming wawasakin ang mga ito. Gayunman, umaasa akong hindi mangyayari ang ganitong sitwasyon.”
Dagdag pa ni Trump, ayon sa kanyang pahayag, ay nakarating sa kanya ang impormasyong nais ng Iran na makamit ang isang kasunduan, at aniya, ang ganitong hakbang ay mas makatwiran umano kaysa sa muling pagtatayo o pagpapalakas ng mga kakayahang nuklear.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo (Serye)
1. Retorika ng Presyur at Pananakot
Ang pahayag ay nagpapakita ng patuloy na paggamit ng retorika ng presyur at pananakot bilang bahagi ng estratehiya sa patakarang panlabas, kung saan ang matitinding babala ay inihaharap kasabay ng pagpapahayag ng pagnanais na maiwasan ang eskalasyon.
2. Dalawang Mukha ng Mensahe: Banta at Dayalogo
Kapansin-pansin ang sabayang pagbanggit ng posibilidad ng paggamit ng puwersa at ng pag-asa sa isang kasunduan. Ipinahihiwatig nito ang isang mensaheng may dalawang direksiyon: pagpapakita ng determinasyon, habang iniiwan ang pinto na bukas para sa diplomasya.
3. Konteksto ng Ugnayang Estados Unidos–Iran
Ang ganitong mga pahayag ay umaangkop sa mas malawak na kasaysayan ng tensiyon sa pagitan ng Washington at Tehran, lalo na sa usapin ng programang nuklear at mga mekanismo ng internasyonal na kasunduan.
4. Epekto sa Pandaigdigang Diskurso
Ang publikong pagbanggit ng banta at haka-hakang impormasyon ay maaaring makaapekto sa klima ng internasyonal na diplomasya, sa mga pamilihan, at sa pananaw ng iba pang mga aktor, lalo na kung walang kasabay na malinaw na hakbang tungo sa pormal na negosasyon.
