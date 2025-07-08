Ang Yemeni Ansarullah ay naglabas ng buong footage war media operasyon sa lumubog na barkong Magic Seas
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong 8 Hulyo 2025 (13-01-1447 Hijri), inilabas ng war media ng Ansarullah ang kumpletong video na nagdodokumento ng operasyon laban sa barkong MAGIC SEAS. Ang barkong ito ay pag-aari ng isang kumpanya, na kung saan nilabag ang pagbabawal ng Buong Sandatahang Lakas ng Yemeni sa pagpasok ng mga barko nito sa mga okupadong pantalan at daungan ng Palestina. Habang binigyan na sila ng ilang bese na babala ng Ansarullah, na itigil ang paglalakbay ng barkong ito, ngunit ibinale-wala lamang at hindi ito pinakinggan. Dahil dito, tinarget at inilunod ang barko bilang pagpapatupad ng mga direktiba ng Sandatahang Lakas ng Yemeni. Ipinapakita din sa footage ang bawat hakbang ng nabanggit na operasyon, kabilang na ang mga babala na hindi sinuway, na siyang dahilan ng pagsabog sa barko. Pinapakita din nito ang maseryosong paninindigan ng mga Kilusang Mandirigma ng Ansarullah sa pagpapatupad ng seguridad at sa mga mahigpit na patakaran sa mga sarili nitong baybaying-karagtan, kabilang na ang Red Sea, Arabian Sea at Ba'bu al-Mandeb, sa rehiyon. ............... 328
